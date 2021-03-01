Зеленский утвердил продление санкций против В«дочекВ» российских банков
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о продлении санкций в отношении «дочек» российских Сбербанка и Проминвестбанка, передает RT.
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Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера. Ограничительные меры продлеваются на три года.
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Ранее Киев ввёл санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолётов, на которых осуществлялись перелёты в Россию.
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