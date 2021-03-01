Зеленский утвердил продление санкций против В«дочекВ» российских банков

Фото: globallookpress.comПрезидент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о продлении санкций в отношении «дочек» российских Сбербанка и Проминвестбанка, передает RT.в ЂСоответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера. Ограничительные меры продлеваются на три года.в ЂРанее Киев ввёл санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолётов, на которых осуществлялись перелёты в Россию.