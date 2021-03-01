Иностранцам запретили владеть землей в Крыму

Фото: globallookpress.comУказ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям, а также лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части территории Республики Крым, вступил в силу в субботу, 20 марта, передает РИА Новости.в ЂОграничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Крыма, в том числе в Евпатории, Керчи, Ялте и Судаке.в ЂКроме того, запрет распространяется на 12 муниципальных образований Севастополя. В Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах пока что еще можно владеть недвижимостью всем желающим, включая жителей других стран.в ЂГлава государства Владимир Путин 20 марта прошлого года подписал указ, в соответствии с которым Крым был включен в перечень приграничных территорий, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков.в ЂСогласно действующим нормативным документам, если на законных основаниях в собственности лица оказалось имущество, которое по закону не может ему принадлежать, то собственник должен осуществить отчуждение имущества в течение года.в ЂЕсли этого не произойдет, имущество по решению судебной инстанции принудительно выставят на продажу. Вырученные средства либо вернут бывшему владельцу, либо передадут в собственность органов государственной власти с возмещением бывшему владельцу цены имущества, определенной судом.