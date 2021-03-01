Комментарий главы ЛНР по поводу введенных Киевом санкций

Первое, с чего хотел бы начать свой комментарий, - никаких санкций я не боюсь!Очевидно, что они направлены на блокирование какой-либо личной выгоды. Хочу отметить, что никаких финансовых интересов - активов, недвижимости, предприятий, счетов, вкладов - ни на Украине, ни на территории любого другого государства у меня нет. Единственное, чего я лишился, это честно заработанной украинской пенсии.Моя служба началась в 1987 году с момента поступления в Донецкое высшее военно-политическое училище. В 1993 году был зачислен в органы государственной безопасности Украины, где верой и правдой служил украинскому народу более 20 лет. На моем счету есть задержания контрабанды валюты в размере 2 миллионов долларов США, за которые мне предлагали взятку в размере 1 миллиона долларов. Принципиально отвергнув подкуп, я сделал все возможное, чтобы данные деньги поступили в бюджет Украины. За это в 2007 году я был награждён президентом Украины.Также хочу отметить, что данные санкции применены в отношении меня за то, что я якобы изменил присяге и предал народ Украины. Ответственно заявляю, что ни о каком предательстве речи не может быть. Я остался верен нашей общей многовековой истории, православной религии, обычаям и традициям, которые объединяли братские народы России, Украины и Белоруссии. Я остался верен нашим дедам и прадедам, которые плечом к плечу с россиянами, белорусами и остальными представителями 15 союзных республик сражались против фашизма в годы Великой Отечественной войны.Вместе с тем я считаю, что все, кто на сегодняшний день служит на территории, подконтрольной украинскому режиму, предали нашу славную историю. Предали своих дедов и прадедов, которые проливали кровь за независимость нашей Родины. Перекрасившись, они приняли чуждую нам историю и уже сегодня называют героями Украины бандеровцев и иных пособников фашистской Германии. Хотя всю свою сознательную жизнь они изучали историю, сдавали экзамены и говорили об обратном. Поэтому, считаю, что именно они и являются предателями.Я никогда не служил и не буду служить украинским властям, которые в 2014 году незаконно захватили власть в Киеве в результате вооружённого государственного переворота. На мой взгляд, подобные действия - преступны и незаконны. Хочу добавить, что мои бывшие коллеги не смогли обеспечить порядок на Украине и позволили кучке профашистских фанатиков, подогреваемых и финансируемых прозападными и проамериканскими политиками, захватить власть в стране.Подытоживая сказанное, подчеркну, что виновники всего произошедшего и происходящего в Украине - проамериканские политики, конечной целью которых является дальнейшее разрушение связей между братскими народами республик бывшего Советского Союза, а также подрыв и ослабление мощи Российской Федерации. Именно они - агрессивная разрушающая сила, которой выгодна война на Украине. И указанные санкции - тому подтверждение. По-прежнему считаю единственно правильным решением мирное урегулирование в Донбассе в ходе переговоров на Минской площадке. Как говорится, лучше худой мир, чем хорошая война.Уверен, что так же считают и в этом поддерживают меня все жители Республик Донбасса и большая часть народа Украины.Глава Луганской Народной РеспубликиЛеонид Пасечник20 марта — Луганск