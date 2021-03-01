СНБО Украины ввел "максимальные санкции" против Януковича

Фото: © Genya Savilov / AFPСовет нацбезопасности и обороны Украины ввел "максимальные санкции" против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РИА Новости.в ЂОн зачитал список из 27 человек, среди которых наряду с Януковичем украинские и российские политики и чиновники.в ЂСреди них — глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие.в ЂКроме того, под санкции попали 19 компаний, занимающихся разработкой недр.в ЂКак уточнил секретарь СНБО, санкции против Януковича и экс-чиновников уже действуют. По его словам, ограничения также ввели против бывших милиционеров, которые "предали присягу" и работают в России, в том числе в Крыму.в ЂДанилов добавил, что государственные органы Украины проанализируют ранее подписанные Януковичем указы на предмет угрозы нацбезопасности.в ЂРанее глава СБУ Иван Баканов отметил, что в 2014 году указанные в списке должностные лица "способствовали спецслужбам России в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан". По его словам, некоторые из них "причастны к финансированию терроризма", другие — к подписанию Харьковских соглашений.