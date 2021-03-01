Проамериканские политики являются виновниками кризиса на Украине – Пасечник

Проамериканские политики являются виновниками кризисной ситуации, сложившейся на Украине. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя санкции, введенные в отношении него Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на заседании 19 марта было решено ввести "максимально возможные санкции" против ряда лиц, в число которых был включен и Пасечник."Виновники всего произошедшего и происходящего в Украине - проамериканские политики, конечной целью которых является дальнейшее разрушение связей между братскими народами республик бывшего Советского Союза, а также подрыв и ослабление мощи Российской Федерации. Именно они - агрессивная разрушающая сила, которой выгодна война на Украине. И указанные санкции - тому подтверждение", - сказал глава ЛНР.Он отметил, что по-прежнему считает "единственно правильным решением мирное урегулирование в Донбассе в ходе переговоров на Минской площадке"."Как говорится, лучше худой мир, чем хорошая война. Уверен, что так же считают и в этом поддерживают меня все жители Республик Донбасса и большая часть народа Украины", - подытожил глава ЛНР.Ранее МИД ЛНР заявил, что введение СНБО Украины "максимально возможных" санкций в отношении Пасечника является важным индикатором намерений Украины "мирно" урегулировать конфликт в Донбассе.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".20 марта — Луганск