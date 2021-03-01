Луганский фитнес-инструктор поделилась советами для продуктивного начала дня

Инструктор одного из луганских фитнес-центров Елена Беленченко поделилась с ЛИЦ советами для бодрого утра и продуктивного дня.СОН И ПРОБУЖДЕНИЕВ среднем человеку необходимо восемь часов полноценного непрерывного сна. Очень важно засыпать до 23:00.Проснувшись утром, не спешите резко вставать с кровати, потянитесь в кровати, давая сигнал всей мышечной системе, что вы проснулись. После можно вставать и сделать легкие наклоны в разные стороны, чтобы слегка размять мышцы. Также можно использовать лимфодренажную зарядку: перекаты с пятки на носки, легкие прыжки с приземлением на пятку, что позволит пробудить лимфу.ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАВТРАКПравильным будет начать день со стакана обычной воды, по желанию она может быть теплой. Для начала достаточно выпивать хотя бы 200 мл. Вода благотворно влияет на весь организм в целом и дает сигнал желудку, что нужно просыпаться и готовиться к работе, то есть завтраку.Завтрак должен быть обязательно и должен быть сбалансированный! В зависимости от режима дня и типа фигуры завтрак может быть из яиц с овощами или же овсянки с фруктом и орехом. Тут все очень индивидуально.ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬНасчет зарядки – это может быть что-то легкое и незатейливое. Лично мое мнение, что нельзя давать рекомендации об обязательном выполнении каких-либо приседаний, отжимании, упражнений на пресс и так далее, так как по опыту знаю, что не занимающиеся спортом и не консультирующиеся с тренерами люди не умеют правильно это делать, а выполняя упражнения с неправильной техникой можно только навредить себе. Особенно когда организм только проснулся и очень хрупок.Дневная активность нужна в целом, поэтому людям, которые не посещают фитнес-направления, я бы порекомендовала длительные пешие прогулки.20 марта — Луганск