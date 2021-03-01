Посольство России получило письма от граждан США с извинениями за слова властей

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес России», — говорится в заявлении Антонова на странице посольства в Facebook.

Фото: ReutersРоссийское посольство получило письма от граждан США с извинениями за слова властей в адрес России, сообщил посол Анатолий Антонов, передает RT.в Ђв ЂПосол отметил, что тронут позицией граждан США, которые понимают, что диалог между странами необходимо выстраивать на основе взаимного уважения.в ЂПо его словам, подобный подход американских граждан свидетельствует о наличии потенциала для нормализации между российским и американским народами.в ЂРанее президент США Джо Байден заявил, что проведёт новые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «на каком-то этапе».в ЂДо этого Путин прокомментировал заявление Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей». Российский президент пожелал здоровья американскому коллеге.