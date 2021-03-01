Сколько стоит не умереть на Донбассе

Слухи о грядущем обострении на Донбассе, подкрепленные всевозможными фото- и видеоматериалами, демонстрирующими перемещение военной техники к зоне разграничения, вызвали неоднозначную реакцию как в российском, так и в украинском социуме. Однозначно скажу одно. Среди граждан России относительно мало тех, кто бы искренне желал полноценного военного конфликта между Украиной и Россией. Немного их и среди граждан Украины. Одно дело – критиковать соседа, указывать на его ошибки и промахи, при этом даже ненавидя его, совсем другое – сойтись с ним на поле боя. Пикантность ситуации заключается в том, что все – и россияне, и украинцы, и жители Народных Республик, – отдают себе отчет в том, что если на Донбассе в ближайшее время и вспыхнет масштабный военный конфликт, то спровоцирует его Украина и только Украина. Именно эта простая истина стала причиной неких брожений в украинском социуме, которые день ото дня становятся все очевиднее и очевиднее.Первыми, что вполне логично, на слухи о надвигающемся военном конфликте отреагировали сотрудники украинских военкоматов. Нет, они не направили свои усилия на отлов призывников, массово уклоняющихся от службы в рядах ВСУ, как должны были это сделать. Данную ситуацию они развернули немного по-другому. Как сообщают сами украинцы, решившие переждать смутные времена дома, за последний месяц стоимость признания негодным к воинской службе выросла на $1000 и в среднем по стране составила $3000. На руку «предприимчивым» военкомам сыграл еще и тот факт, что депутаты Верховной рады решили рассмотреть во втором чтении законопроект №3553 о новых правилах призыва в армию, который существенно усиливает ответственность за уклонение от призыва.После принятия данного законопроекта будут ощутимо, в 6-7 раз, увеличены штрафы для «уклонистов». Также повысятся штрафы за утерю документов, несвоевременную постановку на призыв и так далее. В среднем планируют штрафовать на 30-50 тыс. за первое нарушение и до 105 тыс. гривен – за повторное. Также депутаты собираются прибавить год к уголовной ответственности – с 2 до 3 лет лишения свободы за уклонение. Ну, и самое главное, военный билет станет обязательным при трудоустройстве. В общем, бегать от призыва станет дорого, а идти в армию в условиях возможной эскалации конфликта на Юго-Востоке страны – опасно. Видимо, сотрудники украинских военкоматов первыми осознали эту дилемму и сразу привели расценки за свои «услуги» в соответствие со сложившейся ситуацией. Спрос рождает предложение, таков основной закон рынка.В 2014 году, когда представителей украинского подрастающего поколения, так сказать, генофонд нации, гребли на улицах и отправляли в военкоматы, откуда довольно легко было попасть в зону непосредственных боевых действий, украинцы массово выезжали в Россию. При том в Россию выезжали даже те, кто еще совсем недавно проклинал в социальных сетях «москалей» и восхищался «героями Майдана», подарившими стране шанс на «достойное будущее». Меняются времена, меняются нравы, и теперь украинцы предпочитают «договариваться» с военкомами, что дает им возможность избежать службы в ВСУ, не покидая пределов Украины и не меняя свой образ жизни и круг общения.Почему все происходит именно так и в чем кроется причина того, что молодые украинцы, те, кому в недалеком будущем будет передана вся полнота власти в стране, не стремятся вступить в бой с «агрессором» и вернуть Украине территории, подло «оккупированные» Россией? Готов предположить, что большая часть украинского социума банально поумнела и стала более рациональной. Анатомия военного конфликта на Донбассе сегодня понятна всем и каждому. Сказки о российских военных давно уже непопулярны у населения, как непопулярны и страшилки о том, что Россия поставила перед собой цель захватить всю Украину. Очевидно, что на Донбассе идет гражданская война, направленная на подавление граждан, которые в свое время заявили о своем праве говорить и думать на русском языке, и участвовать либо не участвовать в подобном – выбор, который для себя должен сделать каждый украинец призывного возраста.Несомненно, алчные военкомы в конечном итоге уравновесят ситуацию, существенно уменьшив количество тех, кому с легкой руки Зеленского и его соратников суждено умереть на поле боя. Наверное, их не стоит судить за подобный «бизнес», потому что, помогая «несознательным» украинцам «откосить» от армии, они, возможно, спасают чьи-то жизни, в том числе, и жизни мирных граждан Народных Республик, которые хотят, чтобы их просто оставили в покое, позволив жить так, как они этого хотят сами. В общем, на самом деле для нас все происходящее на Украине выглядит не столь трагичным. Так и хочется, чтобы на стенах всех военкоматов Украины разом появились незатейливые граффити: «Военком! Беря взятки, выписывая «левый» военный билет, ты способствуешь становлению мира во всем мире! Будь смелее, сорви призыв, защити генофонд нации!». Как-то так…Алексей Зотье