Зеленский анонсировал выдачу новых паспортов для граждан Украины
По словам Зеленского, все дети родившиеся в Украине в 18 лет смогут получить средства от добычи недр Украины.
Вскоре будет предложен механизм для воплощения в жизнь одного из предвыборных обещаний — «экономического паспорта украинца».
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении относительно последних решений СНБО.
Глава государства напомнил, что согласно Конституции, недра являются собственностью всего народа Украины.
«Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могли владеть и пользоваться недрами, — эти времена закончились. В контексте этого хочу сообщить, что вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно — об экономическом паспорте украинца. Согласно ему все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет, смогут получать средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счету в банке, и после достижения совершеннолетия смогут быть израсходованы ими для получения высшего образования в Украине», — подчеркнул он.
«Состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Мы продолжаем восстанавливать справедливость там, где кто-то считал, что его персональные финансовые аппетиты могут быть сильнее интересов государства и народа Украины, а его собственные карманы важнее государственной казны», — говорится в обращении.
Президент отметил, что на основе предложений, внесенных Службой безопасности Украины, применены персональные экономические санкции, включая блокирование активов, ограничение торговых операций и транзита ресурсов, а также аннулирование и прекращение лицензий и специальных разрешений на пользование и добычу недр Украины в отношении 19 компаний. По мнению правоохранителей, они получили эти лицензии по заниженной цене, причинив государству крупный ущерб. Новости Украины - Сегодня, 13:05 26
Вскоре будет предложен механизм для воплощения в жизнь одного из предвыборных обещаний — «экономического паспорта украинца».
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении относительно последних решений СНБО.
Глава государства напомнил, что согласно Конституции, недра являются собственностью всего народа Украины.
«Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могли владеть и пользоваться недрами, — эти времена закончились. В контексте этого хочу сообщить, что вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно — об экономическом паспорте украинца. Согласно ему все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет, смогут получать средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счету в банке, и после достижения совершеннолетия смогут быть израсходованы ими для получения высшего образования в Украине», — подчеркнул он.
«Состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Мы продолжаем восстанавливать справедливость там, где кто-то считал, что его персональные финансовые аппетиты могут быть сильнее интересов государства и народа Украины, а его собственные карманы важнее государственной казны», — говорится в обращении.
Президент отметил, что на основе предложений, внесенных Службой безопасности Украины, применены персональные экономические санкции, включая блокирование активов, ограничение торговых операций и транзита ресурсов, а также аннулирование и прекращение лицензий и специальных разрешений на пользование и добычу недр Украины в отношении 19 компаний. По мнению правоохранителей, они получили эти лицензии по заниженной цене, причинив государству крупный ущерб. Новости Украины - Сегодня, 13:05 26
Метки: {keywords}