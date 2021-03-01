Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией

"Идет зачистка политического поля в Украине. Фактически — превращение в фашистскую Германию", — приводит слова политика агентство.

Фото: РИА НовостиБывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил страну с фашистской Германией. Соответствующее заявление, как сообщает РБК, он сделал после того, как против него и других чиновников ввели санкции, передает РИА Новости.в Ђв ЂРешение о введении санкций носит неконституционный характер, оно основано на политическом преследовании оппонентов, добавил Азаров. Он подчеркнул, что не получил никакого документального подтверждения о введенных против него санкциях. Об этом сообщили "на одном украинском канале". Политик назвал происходящее несудебной расправой и посетовал на то, что киевские власти делают все, чтобы он не вернулся на Украину.в ЂВ очередной санкционный список, утвержденный в минувшую пятницу Советом национальной безопасности и обороны Украины, включены 27 фигурантов. Помимо Азарова в документе упоминаются экс-президент Украины Виктор Янукович, ряд бывших украинских министров и российские политики, так или иначе связанные с Крымом.в ЂНиколай Азаров возглавлял украинское правительство с марта 2010-го по январь 2014 года. Один из основателей и бывший глава Партии регионов. Выступал с резкой критикой в адрес активистов Евромайдана, называя их террористами, критически отзывался о планах евроинтеграции Украины. После отставки уехал в Австрию. В 2015 году создал Комитет спасения Украины.