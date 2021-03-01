«Горячая линия» по вопросам организации выплаты пенсии состоится в ПФ 26 марта
Прямая «горячая телефонная линия» по вопросам организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат будет проведена 26 марта в Пенсионном фонде (ПФ) ЛНР. Об этом сообщили в ведомстве.
«26 марта 2021 года начальник отдела организации работы по выплате пенсий управления пенсионного обеспечения ПФ Республики Наталья Вощаная проведет прямую «горячую телефонную линию» на тему «Порядок организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат на территории ЛНР», — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно с 10.00 до 12.00 по телефону: (0642) 55-14-24.
Экономика - Сегодня, 15:00 188
«26 марта 2021 года начальник отдела организации работы по выплате пенсий управления пенсионного обеспечения ПФ Республики Наталья Вощаная проведет прямую «горячую телефонную линию» на тему «Порядок организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат на территории ЛНР», — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно с 10.00 до 12.00 по телефону: (0642) 55-14-24.
Экономика - Сегодня, 15:00 188
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