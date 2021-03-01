Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Саратовской области произошёл разлив топлива из нефтепровода

Sergey Сегодня, 15:4517Новости
В Саратовской области произошёл разлив топлива из нефтепровода
Фото: © РИА Новости / Валерий Шустов
В Пугачёвском районе Саратовской области произошёл разлив топлива из нефтепровода на площади 700 кв. м, сообщили в региональном главке МЧС России, передает RT.
в Ђ
«Поступило сообщение об утечке топлива из нефтепровода Самара — Лисичанск филиала АО «Транснефть — Приволга» в Пугачёвском районе Саратовской области», — приводит сообщение ТАСС.

в Ђ
По данным ведомства, площадь разлива составляет около 700 кв. м, при этом угрозы загрязнения водоёмов или возгорания нет.
в Ђ
До ближайшего населённого пункта Орловка — 5 км, угрозы населению также нет.
в Ђ
На месте аварии работают 40 человек и 15 единиц техники.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: