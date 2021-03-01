В Саратовской области произошёл разлив топлива из нефтепровода

«Поступило сообщение об утечке топлива из нефтепровода Самара — Лисичанск филиала АО «Транснефть — Приволга» в Пугачёвском районе Саратовской области», — приводит сообщение ТАСС.

Фото: © РИА Новости / Валерий ШустовВ Пугачёвском районе Саратовской области произошёл разлив топлива из нефтепровода на площади 700 кв. м, сообщили в региональном главке МЧС России, передает RT.в Ђв ЂПо данным ведомства, площадь разлива составляет около 700 кв. м, при этом угрозы загрязнения водоёмов или возгорания нет.в ЂДо ближайшего населённого пункта Орловка — 5 км, угрозы населению также нет.в ЂНа месте аварии работают 40 человек и 15 единиц техники.