На Украине введут "экономические паспорта"

"Денежные средства будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. После достижения совершеннолетия они могут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", — сообщил он на своей странице в Facebook.

Фото: РИА Новости / © Борис ПриходькоВсе родившиеся на Украине дети смогут по "экономическому паспорту" получить дивиденды от использования и добычи природных ресурсов страны по достижении восемнадцатилетнего возраста, анонсировал новый проект президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости.в Ђв ЂЗеленский уточнил, что механизм для создания "экономического паспорта" власти представят в скором времени.