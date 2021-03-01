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На Украине введут "экономические паспорта"

root Сегодня, 15:4515Новости
На Украине введут "экономические паспорта"
Фото: РИА Новости / © Борис Приходько
Все родившиеся на Украине дети смогут по "экономическому паспорту" получить дивиденды от использования и добычи природных ресурсов страны по достижении восемнадцатилетнего возраста, анонсировал новый проект президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
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"Денежные средства будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. После достижения совершеннолетия они могут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", — сообщил он на своей странице в Facebook.

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Зеленский уточнил, что механизм для создания "экономического паспорта" власти представят в скором времени.

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