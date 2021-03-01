В Луганске рассказали, сколько людей работает в сфере ЖКХ



«На данный момент в отрасли работает более 10 тысяч человек. В теплоснабжении трудится 2 885 сотрудников, в сфере водоснабжения и водоотведения — 3 947 специалистов, обслуживают жилые дома и придомовую территорию 2 538 работников и еще 677 оказывают услуги в сфере вывоза и утилизации бытовых отходов», — рассказала она.

Врио министра уточнила, что сфера ЖКХ в регионе представлена 74 субъектами хозяйствования различной формы собственности.

«На балансе коммунальных предприятий ЛНР находятся 73 водозабора подземных вод, которые включают в себя 315 скважин; 2 комплекса водозаборов из поверхностных источников; 75 водопроводных насосных станций и более 7 тыс. км магистральных водоводов и разводящих сетей; 546 котельных и порядка 150 км тепловых сетей; 983 единицы специализированной техники», — сообщила врио министра. Экономика - Сегодня, 16:00 18 Более 10 тыс. человек работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона. Об этом сообщила врио министра строительства и ЖКХ Татьяна Буряк.«На данный момент в отрасли работает более 10 тысяч человек. В теплоснабжении трудится 2 885 сотрудников, в сфере водоснабжения и водоотведения — 3 947 специалистов, обслуживают жилые дома и придомовую территорию 2 538 работников и еще 677 оказывают услуги в сфере вывоза и утилизации бытовых отходов», — рассказала она.Врио министра уточнила, что сфера ЖКХ в регионе представлена 74 субъектами хозяйствования различной формы собственности.«На балансе коммунальных предприятий ЛНР находятся 73 водозабора подземных вод, которые включают в себя 315 скважин; 2 комплекса водозаборов из поверхностных источников; 75 водопроводных насосных станций и более 7 тыс. км магистральных водоводов и разводящих сетей; 546 котельных и порядка 150 км тепловых сетей; 983 единицы специализированной техники», — сообщила врио министра. Экономика - Сегодня, 16:00 18

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