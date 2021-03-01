Молодые дизайнеры ЛНР представили более 80 работ на конкурсе "Design-идея" в ЛГАКИ (ФОТО)

Молодые дизайнеры Республики представили более 80 работ на конкурсе креативных идей "Design-идея", организованном Луганской государственной академией культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского. Об этом сообщил пресс-центр вуза."Жюри III конкурса креативных идей дизайна "Design-идея" назвало авторов лучших из более чем 80 работ. В этом году среди участников только жители ЛНР", - говорится в сообщении.Заведующий кафедрой дизайна среды ЛГАКИ Иван Губин отметил, что большое количество работ "позволяет с полным основанием говорить, что дизайн в Республике развивается и имеет хорошие перспективы".Председатель жюри декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства академии Наталья Феденко, руководитель Учебно-научного центра ЛГАКИ Лидия Рубченко и дизайнеры-профессионалы подчеркнули, что "представленные работы отвечают главным требованиям дизайна – совмещают пользу, красоту и удобство".В возрастной категориив номинации "Дизайн-идея интерьера" победила студента Луганского государственного университета (ЛГУ) имени Владимира Даля Ксения Рыбалко, второе место заняла Екатерина Конух из Луганского архитектурно-строительного колледжа имени Александра Шеремета, на третьем месте – Дарья Апикова из ЛГАКИ.В номинации "Дизайн-идея парка, сквера" первое место занял Александр Панарин из ЛГУ, второе – Алина Мягкая из Далевского вуза, третье – Татьяна Лепехина, представляющая отделение изобразительного искусства колледжа ЛГАКИ.В номинации "Трансформер-конструктор" победила студентка ЛГАКИ Анастасия Лабузова, второе место заняла Ульяна Баталина, третье – Екатерина Улич, обе из отделения изобразительного искусства колледжа академии Матусовского.В возрастной категориив номинации "Дизайн-идея интерьера" первое место занял Павел Иванов, второе – Валерий Шаумян из ЛГУ, третье – Петр Гордиенко из ЛГАКИ.В номинации "Дизайн-идея парка, сквера" победила Елена Юрчук из академии Матусовского, второе место занял Павел Иванов из ЛГУ, третье – Елизавета Романова из ЛГАКИ.В номинации "Трансформер-конструктор" первое место заняла Мирослава Беседа, второе – Елизавета Романова из ЛГАКИ, третье место – у Ростислава Киреева и Данила Лахтунова из Алчевского строительного колледжа.Занявшая второе место в номинации "Дизайн-идея интерьера" Конух рассказала, что, работая над своим проектом, вдохновлялась любимой музыкой и луной."У меня в дизайне интерьера "Лунный отблеск" камень, дерево графитовых оттенков и контрастная мягкая белая мебель. Когда я создаю проекты интерьеров, я, прежде всего, думаю о том, чтобы находиться в них было уютно, комфортно, максимально по-домашнему", - пояснила девушка.Впервые конкурс, организованный кафедрой дизайна среды ЛГАКИ, прошел в 2018 году, тогда в нем участвовало более 50 дизайнеров. В 2019 году дизайнеры ЛНР направили на него более 100 работ.20 марта — Луганск