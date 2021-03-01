Луганчане массово отказываются от мобильной связи «Водафона»

Многие луганчане стали отказываться от услуг украинского мобильного оператора «Водафон». В первую очередь — из-за дороговизны. Если раньше у каждого члена семьи был телефон с номером Водафона, то теперь в лучшем случае продолжают оплачивать только одну сим-карту на всех. На всякий случай.Вопрос связи в Луганске, вроде как давно «устаканился» и перестал будоражить, и тех, кто пытается дозвониться из Украины, и тех кто живет на неподконтрольной территории. Если нет связи по мобильному телефону, есть интернет, если нет электричества, работает мобильная связь, если нет ничего, тонкой ниточкой работает связь по городскому телефону. Но это, конечно, при условии, что у оставшихся здесь родственников есть и то, и другое, и третье.Достаточно долго единственным оператором на территории республики был только «Водафон», который с перебоями, но работает в Луганске все время с 2014 года по настоящий момент.Тариф для жителей неподконтрольного Донбасса единственный и принудительный — 80 грн в месяц, что в пересчете на рубли выходит весьма существенной суммой. За шесть лет связь исчезала, работала плохо, прерывисто, с перебоями, но для связи с родными за линией разграничения, альтернативных вариантов практически не было.Когда заговорили о том, что появится местный оператор связи, как в Донецке — «Феникс». Это радовало и пугало. Многим казалось, что с приходом нового оператора связи, «Водафона» не станет, а через него была связь с выехавшими в Украину родственниками, на нем были завязаны банковские карточки и многое другое.Новый оператор действительно зашел через время. Им стал местный оператор связи «Лугаком», который стал работать на оборудовании «Киевстара». Поначалу многие к новшеству отнеслись подозрительно. Официальные лица Луганска всячески подводили к тому, что «Лугаком» — единственный вариант связи в «республике»: работает всегда, единственный допустимый оператор связи во всех «государственных» и «военных» объектах, связь качественная и дешёвая. Пополнения счета даже дарили во время последних местных выборов.И действительно, в сравнении с пополнением украинского оператора связи «Водафон» это действительно дешево — 50 рублей в месяц против 80 грн от «Водафона», которые в пересчете выходят в 300 рублей в месяц.Сложностей приобретения стартового пакета «Лугакома» практически нет. Нужен паспорт, все абоненты проходят официальную регистрацию. Все номера включены в рекламную рассылку. То есть приобретая стартовый пакет ты получаешь кучу бесплатных объявлений с номерами такси, адресами новых магазинов, акциями и вакансиями с указанием заработной платы.Огромное преимущество «Лугакома» кроме цены в 50 рублей в месяц ещё и в дешевизне связи с Россией — всего лишь 5 рублей/минута. Но позвонить с «Лугакома» на номера украинских операторов связи на получится.Есть еще один доступный вариант связи — городской телефон. Понятно, что это прошлый век, но вызвать врача на дом, позвонить при отсутствии электричества или отключении мобильных операторов можно только по нему. Многие заморозили свои городские телефоны по причине того, что ими просто не пользуются. И отрезать будто бы жалко, и платить за них ежемесячно дорого (114 рублей в месяц без междугородних звонков). Но именно по городским телефонам легче всего дозвониться из Украины, что многие оценили в период очередных отключений «Водафона».Кстати, по «Водафону» есть масса нюансов. Пополнить счет легко при наличие украинской банковской карты и интернета. А если этого нет? Ведь в Луганске нет способа оплаты гривной. Вот для этих целей создано множество частных коммерческих точек, где в пересчете 1:3 и выше пополнят счет в гривне. Это дорого, неудобно и очень сложно. Что тоже отсекает пользователей этого оператора связи.Официально заходить во все государственные объекты и банки с включенной сим-картой «Водафона» запрещено. Охранник на входе может проверить, какой оператор связи включен в данный момент. Бытует и активно тиражируется мнение, что Украина прослушивает своих клиентов, поэтому надежнее всего сим-карту вынимать, заходя во все «государственные» объекты. Хотя вряд ли вы найдете местных «военных» с украинскими сим-картами — это невыгодно, дорого и по украинским номерам очень часто звонят из банков с напоминаниями о непогашенных кредитах.К чему может привести тенденция отказа от «Водафона» мы рассказажем в скором времени.Экономика - Сегодня, 16:30 150