Вчера через КПВВ у Станицы Луганской прошло 1677 человек



В сторону Луганска прошло 1007 граждан, в сторону территории подконтрольной Украине прошло 670 человек.

Со вчерашнего дня на КПВВ открыли пункт бесплатного тестирования на коронавирус. Лаборатория работает с 8 до 15 часов по киевскому времени. Как происходит тестирование можно прочитать здесь.

Новости Региона - Сегодня, 16:01 193 Вчера, в пятницу 19 марта, через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения смогли пересечь 1677 человек. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.В сторону Луганска прошло 1007 граждан, в сторону территории подконтрольной Украине прошло 670 человек.Со вчерашнего дня на КПВВ открыли пункт бесплатного тестирования на коронавирус. Лаборатория работает с 8 до 15 часов по киевскому времени. Как происходит тестирование можно прочитать здесь.Новости Региона - Сегодня, 16:01 193

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