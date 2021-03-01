Вчера через КПВВ у Станицы Луганской прошло 1677 человек
Вчера, в пятницу 19 марта, через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения смогли пересечь 1677 человек. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.
В сторону Луганска прошло 1007 граждан, в сторону территории подконтрольной Украине прошло 670 человек.
Со вчерашнего дня на КПВВ открыли пункт бесплатного тестирования на коронавирус. Лаборатория работает с 8 до 15 часов по киевскому времени. Как происходит тестирование можно прочитать здесь.
Новости Региона - Сегодня, 16:01 193
В сторону Луганска прошло 1007 граждан, в сторону территории подконтрольной Украине прошло 670 человек.
Со вчерашнего дня на КПВВ открыли пункт бесплатного тестирования на коронавирус. Лаборатория работает с 8 до 15 часов по киевскому времени. Как происходит тестирование можно прочитать здесь.
Новости Региона - Сегодня, 16:01 193
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