Комбриг ВСУ приказал задним числом уволить дезертировавших бойцов – Народная милиция

Командир одной из действующих в зоне "операции объединенных сил" бригад ВСУ приказал задним числом уволить дезертировавших военнослужащих. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что командующий оперативным командованием ВСУ "Восток" генерал Нестеренко отправил комплексную комиссию в 92-ю бригаду для проверки наличия личного состава на переднем крае и состояния воинской дисциплины, особое внимание обращено проведению разбирательств по небоевым потерям в соединении.

"По указанию командира бригады (Павла) Федосенко в срочном порядке оформляются документы на увольнение задним числом самовольно оставивших часть военнослужащих, а также переделываются разбирательства с начала года по фактам гибели 10 и ранении 12 боевиков якобы от обстрелов со стороны Народной милиции ЛНР", - сказал Осадчий.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

20 марта — Луганск