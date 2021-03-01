ВСУ спрятали от ОБСЕ три БМП во дворе жилого дома в Счастье – Народная милиция

Киевские силовики замаскировали от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ три боевые машины пехоты (БМП) во дворе частного дома в Счастье. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что участившиеся случаи фиксации наблюдателями СММ ОБСЕ вооружения ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вынудили командование 80-й бригады активизировать мероприятия по маскировке запрещенной техники, размещенной вблизи жилых домов для "предотвращения ее идентификации сотрудниками миссии, при этом осознанно подвергая опасности жизни мирных жителей".

"Нашей разведкой вскрыто, что во дворе частного дома в Счастье по указанию военного преступника командира бригады (полковника Владимира) Шворака в хозяйственных постройках размещены три БМП", - сказал Осадчий.

Представитель Народной милиции призвал жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса сообщать наблюдателям ОБСЕ о размещении вооружения и военной техники киевских силовиков вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры.

"Командование Народной милиции призывает СММ ОБСЕ принять меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры", - добавил он.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

20 марта — Луганск