МИД Украины отреагировал на запрет иностранцам владеть землей в Крыму

Фото: РИА НовостиПресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал указ о запрете для иностранцам владеть землей в Крыму юридически ничтожным. Об этом он заявил РБК-Украина, передает РИА Новости.Николенко подчеркнул, что Украина намерена восстановить права законных собственников на участки земли "после возвращения Крыма".Он считает, что этот запрет не приведет к правовым последствиям для Украины.в ЂПресс-секретарь также заявил, что в рамках саммита "Крымской платформы" вопросу лишения украинцев права собственности на землю в Крыму уделят особое внимание.в ЂПрезидент Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма, год назад.С сегодняшнего дня он вступил в законную силу. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя.