В Дании сообщили о смерти чиновника после прививки AstraZeneca

"Два сотрудника в столичном регионе Дании были госпитализированы после того, как после вакцинации AstraZeneca у них развились тяжелые симптомы. Один из сотрудников скончался", - говорится в сообщении.

Фото: ReutersОдин из двух сотрудников муниципалитета столичного региона Дании, попавших в больницу после прививки вакциной AstraZeneca, скончался, сообщила газета Extra Bladet в субботу, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что в течение 14 дней после прививки в Дании умерла 60-летняя женщина. Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca и не возобновила ее после того, как европейский регулятор заявил о безопасности вакцины. Решение будет принято на следующей неделе.