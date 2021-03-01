Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Дании сообщили о смерти чиновника после прививки AstraZeneca

root Сегодня, 18:4533Новости
В Дании сообщили о смерти чиновника после прививки AstraZeneca
Фото: Reuters
Один из двух сотрудников муниципалитета столичного региона Дании, попавших в больницу после прививки вакциной AstraZeneca, скончался, сообщила газета Extra Bladet в субботу, передает РИА Новости.
"Два сотрудника в столичном регионе Дании были госпитализированы после того, как после вакцинации AstraZeneca у них развились тяжелые симптомы. Один из сотрудников скончался", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение 14 дней после прививки в Дании умерла 60-летняя женщина. Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca и не возобновила ее после того, как европейский регулятор заявил о безопасности вакцины. Решение будет принято на следующей неделе.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: