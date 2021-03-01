Немецкое СМИ назвало слова Байдена в адрес Путина глупостью

"Слова были все-таки глупостью. Независимо от того, что вы думаете о российском правительстве, оно имеет право язвительно ответить на подобные высказывания американского президента. В данном случае Россия ведет себя еще сдержанно", — написал Райнхард Везер, редактор отдела политики издания.

Фото: ReutersНемецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью, в которой раскритиковала высказывания американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина, передает РИА Новости.в Ђв ЂЖурналист также отметил, что словесные оскорбления в адрес Путина только вредят двусторонним отношениям. По его мнению, они "затрудняют и без того сложный диалог двух стран даже там, где ждешь некого взаимопонимания".в ЂВ публикации американским и европейским политикам посоветовали выстраивать риторику с Россией таким образом, чтобы, отстаивая собственные ценности и интересы, не забывать про открытость, необходимую в переговорах.в ЂРанее Байден допустил ряд резких высказываний в адрес российского лидера. В частности, он заявил, что президент России "ответит" за вмешательство в выборы в США. На это Путин пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник.В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. При этом сам Байден выразил уверенность, что поговорит с Путиным "в какой-то момент". Позднее в Белом доме пообещали, что лидеры двух стран встретятся, когда придет "подходящее время".