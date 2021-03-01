Будут ли почтальоны доставлять пенсии на дом после 1 апреля.

Для обеспечения бесперебойной доставки пенсий и денежной помощи Кабинет Министров поручил «Укрпочте» продолжить оказание услуг по доставке пенсий и денежной помощи по текущим тарифам. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает «Пенсионный курьер«.«С целью обеспечения бесперебойной доставки пенсии и денежной помощи населению, предлагается дать такие поручения правительства: АО «Укрпочта» во исполнение п. 4 постановления Кабинета Министров Украины от 16.12.2020 №1279 обеспечить заключение договоров с Пенсионным фондом Украины и его органами и органами социальной защиты населения о выплате и доставке пенсий, денежной помощи по месту фактического проживания получателей по действующим тарифам», — сказала Лазебная.Действующим законодательством определено, что выплата и доставка пенсий и денежной помощи осуществляется национальным оператором почтовой связи или через учреждения банков. Выполнение функций национального оператора почтовой связи возложено на «Укрпочту».Предоставление «Укрпочтой» услуг по доставке пенсий и денежной помощи осуществляется на платной основе по тарифам, утвержденным решением правительства, и на основании договоров, заключенных с органами Пенсионного фонда Украины и органами социальной защиты.В 2021 году впервые такие договоры были заключены не на календарный год, а только до 1 апреля. Новости Украины - Сегодня, 18:51 57