Луганский театр кукол представил премьеру спектакля "Золотая рыбка" (ФОТО)

Луганский академический театр кукол представил премьеру сказки "Золотая рыбка". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Директор театра заслуженный работник культуры Украины Сергей Терновой рассказал, что "сегодня состоялось два премьерных показа сказки "Золотая рыбка" по пьесе сказочника из Москвы Олеси Емельяновой", написанной по мотивам "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина.Главный режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Украины и ЛНР Валерий Середа, художник-постановщик - Сергей Гололобов, композитор - Антон Мордкович. В постановке принимают участие артисты театра кукол Роман Карташов, Евгения Середа, Яна Гуменюк, Ольга Нартова и заслуженные артисты ЛНР Юрий Нетруненко и Ольга Ткаченко.Главный режиссер отметил, что "сказка "Золотая рыбка" подскажет и взрослым, и малышам как быть добрыми, отзывчивыми, довольствоваться и радоваться тому, что имеешь, и добиваться всего самостоятельно"."Очень интересная трактовка финала спектакля: золотая рыбка, устав от материальных запросов старухи, просто дала ей душу и любовь к своему мужу. В итоге они стали счастливы и без хором, и без власти. Это хороший воспитательный момент для подрастающего поколения", - отметила мама четырехлетнего Михаила.Алевтина, которая привела на постановку трехлетнего сына, рассказала, что уже два года не пропускает ни одного спектакля театра кукол, и сегодняшнее представление "в очередной раз не разочаровало" ни ее, ни ребенка."Очень конкретные образы, которые вызывают у маленьких детей однозначное восприятие: плохой, хороший, добрый, злой, смешной, грустный и так далее. Мне даже ничего не приходиться объяснять сыну. А потом дома он еще и пересказывает увиденное удивительно точно, и это заслуга мастерства актеров театра", - подчеркнула она.Очередной показ спектакля состоитсяпредставленийЛуганский театр кукол расположен по адресу:. Дополнительную информацию можно получить по телефону20 марта — Луганск