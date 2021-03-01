На КПВВ обновили действие карантинных ограничений и правила пересечения
По приказу командующего Объединенных сил на КПВВ продлено действие карантинных ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на штаб ООС.
Ограничительные меры введены на основании соответствующих актов Кабинета Министров Украины и действуют в определенный ими срок.
Во время следования с неподконтрольной территории Украины проводится температурный скрининг граждан. Обязательным условием остается: пребывания на КПВВ в защитной маске (респираторе), соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенных разметок.
Для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дома» или обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения необходимо иметь полис страхования. Новости Региона - Сегодня, 19:45 321
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на штаб ООС.
Ограничительные меры введены на основании соответствующих актов Кабинета Министров Украины и действуют в определенный ими срок.
Во время следования с неподконтрольной территории Украины проводится температурный скрининг граждан. Обязательным условием остается: пребывания на КПВВ в защитной маске (респираторе), соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенных разметок.
Для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дома» или обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения необходимо иметь полис страхования. Новости Региона - Сегодня, 19:45 321
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