В Луганске посчитали общую площадь жилого фонда в регионе
«Работники коммунальных служб круглосуточно поддерживают бесперебойную работу всех жизненно важных объектов коммунальной сферы, обеспечивают комфорт проживания в 12 178 многоквартирных жилых домах на территории республики», — заявила врио министра строительства и ЖКХ Татьяна Буряк.
Буряк подчеркнула, что общая площадь жилого фонда ЛНР составляет более 20 млн кв. м.
Ранее журналисты информировал, что в сфере ЖКХ в ЛНР работает более 10 тысяч человек. Экономика - Сегодня, 19:30 188
Буряк подчеркнула, что общая площадь жилого фонда ЛНР составляет более 20 млн кв. м.
Ранее журналисты информировал, что в сфере ЖКХ в ЛНР работает более 10 тысяч человек. Экономика - Сегодня, 19:30 188
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