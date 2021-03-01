Премьер Болгарии анонсировал высылку российских дипломатов

"С Россией у нас хорошие партнерские отношения по ряду направлений, но эту шпионскую деятельность необходимо прекратить! Болгария по-прежнему будет решительно защищать свою национальную безопасность и евроатлантическую принадлежность, гарантированную диверсификацией газовых поставок, модернизацией армии и предстоящим присоединением к еврозоне", — сказал он журналистам.

Фото: ReutersБолгария объявит персонами нон грата ряд российских дипломатов из-за дела о шпионаже, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов, передает РИА Новости.в Ђв ЂНакануне прокуратура Болгарии сообщила о задержании 18 марта подозреваемых в шпионаже в пользу России. По версии ведомства, лидером группы выступил бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, окончивший в том числе разведшколу в Москве. Прокуроры считают, что его целью было создание разведсети и вербовка людей, имеющих доступ к секретной информации. Посредником между лидером группы и российскими дипломатами выступила его жена, которая имеет гражданство Болгарии и России.в ЂВласти предъявили обвинение шести гражданам страны, военнослужащим и чиновникам, имеющим отношение к национальной безопасности. Пятерых задержали на 72 часа, одного отпустили под залог.в ЂКомментируя ситуацию, в российском посольстве в Софии заявили, что рассчитывают на деполитизированное разбирательство и прекращение спекуляций о причастности Москвы.в ЂВ декабре МИД Болгарии уже объявлял о высылке российского дипломата по подозрению в шпионаже.