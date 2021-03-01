Украина призвала НАТО обозначить место страны в альянсе в 2030 году

"Сегодня уровень нашего взаимодействия с альянсом, как и уровень внутренних трансформаций несравнимы с 2008 годом. Сегодня страны НАТО формируют новое видение до 2030 года. Украина должна понимать, где страны альянса видят ее в десятилетней перспективе. Поэтому важно иметь ответ о получении плана действий по членству. Напомню, это еще не членство", - сказала Стефанишина в интервью агентству "Укринформ".

"Думаю, странам Европы очень важно обеспечить таким образом стабильность в регионе, усилить безопасность в Черноморском регионе. Соединенные Штаты, где новый президент задекларировал восстановление геополитической роли США в мире, думаю, тоже будут способствовать такому решению. Сейчас готовится встреча лидеров НАТО, и мы надеемся, что украинский вопрос будет в повестке дня", - добавила Стефанишина.

Фото: РИА НовостиУкраине необходим план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, где участники альянса видят ее в десятилетней перспективе, заявила вице-премьер страны Ольга Стефанишина, передает RT.в Ђв ЂПо ее словам, план действий - это политическое решение, которое позволит Украине мобилизовать усилия внутри страны для дальнейших реформ и интеграции в евроатлантическое сообщество.в ЂВерховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.