Синоптики прогнозируют днем 21 марта в ЛНР до 6 градусов тепла и снег с дождем

Температура воздуха в Республике 21 марта будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 6 градусов тепла днем, местами пройдет снег с дождем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 20 марта до 21:00 21 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем переходящие в дождь; ночью и утром местами туман, слабые гололедные отложения; ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов мороза, днем – плюс 3-5 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается минус 4-6 градусов ночью и 1-3 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 3 до 5 градусов мороза ночью и от 2 до 4 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 22 марта ожидается переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла. 23 марта - облачно с прояснениями, местами снег с дождем; температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем от нуля до 5 градусов выше нуля.

20 марта — Луганск