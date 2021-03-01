На Украине радикалы забросали офис президента петардами

Фото: Страна.UAУчастники митинга у офиса президента Украины в Киеве забросали здание взрывпакетами и петардами, сообщил корреспондент РИА Новости.Акция проходит в поддержку бывшего главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения. В ней участвуют более тысячи человек, в основном, молодежь.Фото: Страна.UAПлощадь перед зданием окутал густой дым. Протестующие облили краской центральный вход в президентский офис и разбили стекла в дверях. Они бросили внутрь файер, который вскоре потух. Митингующие также безуспешно попытались поджечь дверь. Рядом находились сотрудники полиции диалога, которые призваны налаживать связь с организаторами массовых мероприятий, но они не вмешивались в происходящее.Фото: Страна.UAМитингующие требуют освободить осужденного, играет громкая музыка. В центре Киева находится большое количество полицейских.в ЂПриморский районный суд Одессы 23 февраля признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.в ЂВ этот же день возле офиса президента Украины состоялась акция в поддержку осужденного с участием около двух тысяч человек.в ЂВ 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали и требовали отказаться от мандата. Щербич заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук.в Ђ*В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.