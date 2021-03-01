Поздравление врио министра ЖКХ с Днем работника бытового обслуживания населения

Уважаемые работники сферы жилищно-коммунального хозяйства!Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!Вы трудитесь в одной из самых непростых отраслей, ежедневно выполняя колоссальный объем работ и предоставляя жизненно важные услуги населению, а ваша деятельность всегда находится на виду. Тепло и вода в домах, чистые улицы и дороги, уютные дворы - все это результат работы, которая требует не только опыта и специальных знаний, но и большого терпения, желания работать для людей.Позвольте от всего сердца поблагодарить вас за верность профессии, ответственное отношение к своему делу, за время, силы и энергию, которые вы отдаете на благо жителей Луганской Народной Республики!Я от всей души желаю вам дальнейших успехов в работе, мирных и безаварийных условий труда, неиссякаемых сил и здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Спасибо вам за вашу работу!Временно исполняющая обязанности министрастроительства и жилищно-коммунального хозяйстваЛуганской Народной РеспубликиТатьяна Буряк21 марта — Луганск