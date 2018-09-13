Донецкий эндшпиль

У так называемых современных украинцев очень короткая память. Как у рыбки гуппи. И это не я сказал, а украинский эксперт Валентин Землянский. Так что представить данное утверждение одним из проявлений «русского фашизма» у свидомитов не получится. И вместе с тем щирые украинцы уж больно охочи до всяких пэрэмог. Так охочи, что забывают, что следствием ровно таких же действий, которые они задумывают, некоторое время назад стала эпичнейшая зрада. Но они всё равно с упорством, достойным лучшего применения, продолжают хотеть «пэрэмогы над ватныкамы та москалямы» в Донбассе. Вынужден признать, что тезис про короткую память украинцев кажется мне не таким уж глупым.Прежде чем продолжить, я сразу оговорюсь, что не верю украинским социальным опросам, которые украинские агентства стали выдавать на-гора в начале марта текущего года. А вот социальным опросам годичной давности я верю, поскольку, на мой взгляд, они отражали реальную картину. В них количество украинцев, желающих примирения в Донбассе, равнялось 52 процентам. Однако количество украинцев, поддерживающих выполнение Минских соглашений, равнялось всего лишь 19 процентам. То есть львиная доля зомбированного населения Украины желает «примирения» на Донбассе исключительно на украинских условиях: с поражениями в правах всех жителей ДНР и ЛНР, с посадками в тюрьмы республиканских госслужащих, а также с принудительной высылкой обладателей российских паспортов.Продолжая свою мысль, повторюсь, что боМЃльшая часть зомбированного населения вместе с нациками удовлетворится пэрэмогой и вытекающими из неё унижениями и издевательствами над русскими, что посмели восстать против украинизации и украинства. Украинской же элитке конфликт на Донбассе нужен ещё и для того, чтобы прикрыть дырявый карман. Хотя пэрэмога на Юго-Востоке вЂ• это тоже неплохо, но она крайне маловероятна, и украинские власти в полной мере отдают себе в этом отчёт. А вот оправдание дырявого кармана за счёт «войны с агрессором» давно показало себя как испытанный и очень эффективный приём, на который большинство граждан Украины непременно покупается. И перед некоторыми очень доверчивыми европейскими политиками можно оправдаться за пустой бюджет и застопорившиеся «реформы». Как хорошо видно из текущей ситуации, политических лохов в Европе ещё очень и очень много.А чего же хотят настоящие хозяева Украины, американцы? Несомненно, они тоже являются заинтересованной стороной в надвигающейся бойне на Донбассе. Но их интерес не такой прозрачный, как может показаться.Фишка в том, что какой-либо, даже самый малейший, успех ВСУ на Донбассе американцам невыгоден, поскольку их цель вЂ• противодействие России, а не благо для Украины. И одна из главнейших тактических целей на ближайшее время вЂ• недопущение достройки «Северного потока вЂ• 2». Даже если трубопровод достроят, но будут заминки с вводом его в эксплуатацию, то тактический выигрыш уже будет на стороне России, поскольку русские покажут всему миру, что на угрозы США можно легко и просто класть с прибором. А проблемы с вводом в эксплуатацию уже будут выглядеть не русским проигрышем, а европейским, ведь по договору господа европейцы ответственны за это.Сам факт достройки Россией трубопровода не может не привести к политическим брожениям на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке, в регионах, где под политикой прежде всего понимают проявление силы и твёрдости, а не дипломатические кунштюки. Да и в Европе некоторые политические круги начнут на Россию смотреть уж совсем иначе. А всего этого американцы допустить просто не могут.Русские не боятся американских угроз. Всё равно прокладывают трубу, да и на Белый дом кладут с трубой, медведи упрямые. А в каком случае они прокладку своей тоталитарной трубы прекратят? Только в том, если европейцы скажут напрямую, что от проекта отказываются. Ведь какой смысл в дальнейшем строительстве, если заказчик (европейские компании) отказался от проекта? А вот это уже вариант. Американцы даже будут не против компенсационных выплат, которые европейцы произведут в адрес русских.Вариант найден, осталось только воплотить его в жизнь, умело воспользовавшись украинскими «активами». Если ВСУ будут одерживать хоть какие-то пэрэмоги, то американцам будет трудно объяснить европейцам, чего ради им нужно отказаться от СП-2. А вот если украинская армия будет погибать в котлах или на линии соприкосновения, а ещё, не дай бог, Украина потеряет какие-то территории, то американскому красноречию будет где развернуться. Они не забудут «агрессивных русских», «гибридную войну» и «разрушенную русскими экономику и инфраструктуру». Дескать, как же так, у них война, разрушенная экономика и потеря территории, а вы, европейцы, хотите бедняжечек ещё и доходов от транзита газа лишить? На сто процентов не уверен, но вполне может сработать. Уж если от СП-2 не откажутся, то на новый виток санкций точно можно рассчитывать. Впрочем, на санкции всегда можно рассчитывать, было бы желание, а повод всегда найдётся.Всё вышеописанное не значит, что американцы заняты инициированием боестолкновения в Донбассе. С этим прекрасно справляются сами украинцы. Американцы лишь умело это используют в своих интересах. Но это, в свою очередь, не означает того, что американцы не будут пытаться управлять ходом конфликта. За туземцами нужен глаз да глаз, особенно за украинскими. Набедокурят лишнего, а вашингтонскому начальству асимметричная ответка от русских прилетит откуда не ждёшь. Да и геополитическую пользу из локальной войны надо выжимать максимальную, а это уже само по себе предполагает тотальный контроль. Мишико может вам подтвердить.Интересы господ европейцев разительно отличаются от интересов ребят из Вашингтона. Европейцы заинтересованы в сохранении военного статус-кво в Донбассе. То есть они совсем не против того, чтобы стороны конфликта начали уничтожать друг друга, но при сохранении линии фронта. Чтобы ни ВСУ никуда не продвигались, ни армии Республик не переходили в наступление.Во-первых, у американцев не будет никакого дополнительного повода, кроме «энергетической безопасности Европы», чтобы требовать отказа европейцев от «Северного потока вЂ• 2». Ведь если линия фронта никуда не двигается, то европейцы смогут со всей серьёзностью утверждать, что ничего критического для Украины не происходит. Да и европейскую общественность можно успокоить, через СМИ уверить в том, что НАТО вЂ• СТРОНГ: вон лапотные русские с отсталыми украинцами справиться не могут. Можно пару статей написать с рассуждениями о том, сколько «Леопардов» нужно Германии, для того чтобы поставить Россию на колени. Такие статьи уже публиковались немецкими СМИ в 2016 году.Во-вторых, у европейцев будет дополнительный повод опять снова-здорово начать разговоры о спихивании финансирования Украины под видом «инвестиций в восстановление Донбасса» на россиян. Для Европы «за чей счёт банкет на Украине?» вЂ• это очень больной вопрос, волнующий европейских политиков не первый год.Многие русские политологи и эксперты не раз говорили о том, что европейцы спят и видят, как включить Украину в состав России, тем самым заставив русских её содержать, то есть хотят навесить на РФ своеобразную финансовую гирю. Это не совсем так. Европейцы хотят заставить Россию содержать Украину, притом что она не перестанет быть незалэжной Украиной. Такая финансовая гиря будет не в пример основательнее. Да, такой вариант в принципе невозможен, и Путин в недавнем интервью об этом прямо заявил. Но господа европейцы в претворение в жизнь такого плана совершенно искренне верят. Почему? Это уже вопрос к ним.Видите ли, союзную концепцию «европейские технологии плюс российские ресурсы» Россия и Европа понимают по-разному. Россия выступает за равноправные торгово-экономические отношения, а Европа видит в России только лишь сырьевой придаток и рынок сбыта. Это предполагает подчиненное отношение России к Европе. И открытие новых производств в РФ в эти планы никак не вписывается.Однако последние семь лет показали европейцам, что Россия может даже в условиях санкций открывать и возрождать у себя на территории импортозамещающие предприятия. Чтобы хоть как-то этот процесс затормозить, нужна серьёзная финансовая гиря.Также не могу не отметить, что многие европейские издания в 2020 году начали кропать крамольные статейки о том, что ещё пять лет такой самостоятельной политики, и России европейские технологии будут уже не нужны, поскольку они, без сомнения, в том или ином виде всё равно будут представлены в российской промышленности, но уже без участия Европы. А это значит, что никакого подчинённого положения РФ по отношению к Европе в таком случае быть не может. Конечно, любому россиянину это и сейчас понятно, но европейцам-то нет. Вон боррели всякие приезжают и требования нелепые выставляют.Так что навесить на Россию украинскую финансовую гирю для европейцев вопрос жизненно важный. Она всё равно кому-то достанется: либо европейцам, либо русским. Американцы давно дали понять, что видали европейцев в большом дурно пахнущем туннеле с идеей о содержании Украины. А если представить, что «украинский банкет» при всём вышеперечисленном будет оплачивать Европа, то можно со всей ответственностью констатировать, что дела у господ европейцев плохи. Лично я думаю, что так и будет.Я опять оговорюсь, что Европа, как и США, никоим образом не инициирует вооружённое столкновение в Донбассе. Но несомненно, будет использовать его и его последствия в своих политических и экономических интересах. Косвенным доказательством этого может послужить тот факт, что Ермак заявляет о якобы существующем новом плане урегулирования, согласованном с немцами и французами. Типа осталось только дождаться согласия русских. Ну да, бюргеры и месье отправили Медведчука в политический утиль и продвигают свой план по содержанию Украины Россией уже через Ермака. Знаю, многие эксперты и политологи считают, что украинская власть для красного словца приплела Париж и Берлин, но я в это не верю. Дыма без огня не бывает. Европейцы ведут всё ту же игру, но уже другими украинскими петрушками.Что же произойдёт в Донбассе? На мой взгляд, правильный и реалистичный прогноз представил Ростислав Ищенко. Армии народных Республик при негласной поддержке Министерства обороны России, при участии русских добровольцев и российских ЧВК наконец выйдут на административные границы Донецкой и Луганской областей. Тем самым Республики обретут свои ранее утерянные территории, и уже можно будет говорить о запуске процесса вхождения в состав России. А будет этот процесс быстрый или медленный, покажет время.Но это не будет лёгкой прогулкой. К сожалению, в случае эскалации конфликта неизбежны жертвы среди наших соотечественников: республиканских гвардейцев и российских добровольцев. Да, не сомневаюсь, что «херои АТО» опять будут заперты в котлах, и надеюсь, что на этот раз мало кто из них вернётся домой, чтобы потом, через некоторое время, опять смотреть на Луганск и Донецк через прицел.А раз потери среди граждан моей страны неизбежны, а я считаю гражданами России абсолютно всех жителей ДНР и ЛНР, тогда России просто необходимо решить три тактические задачи, дабы исключить саму возможность эскалации со стороны Украины в дальнейшем. Необходимо, чтобы храбрые люди, которые неизбежно погибнут, положили свои жизни не зря. Я понимаю, это жестокие строки. Нормальный человек, в отличие от зигующего бесноватого психопата, понимает, что любая война вЂ• это не только победы и марши, но и горечь от потерь любимых, дорогих и близких нам людей.Во-первых, необходимо снабдить средствами ПВО третьего эшелона армии Республик с целью купирования угрозы удара посредством беспилотников. Небо вЂ• единственная слабость армий республик Донбасса. Лично я предпочёл бы комплекс «Тор». Понравилось мне, как он на прошлогодних учениях с беспилотниками лихо расправлялся. И машины РЭБ не помешали бы. Нельзя допустить того, чтобы республиканских гвардейцев и мирных жителей, моих сограждан, безнаказанно утюжили с неба.Во-вторых, Министерству обороны России надо озаботиться тем, чтобы вывести из строя как можно больше бронетехники и артиллерии ВСУ. Убеждён, что такие варианты рассматриваются. Причём не надо ставить цель прямо полностью уничтожить украинские танки и артиллерийские установки на линии соприкосновения. Достаточно их количество ополовинить, дабы украинские генштабисты понимали, что ещё одно такое обострение, и группировка ВСУ на линии соприкосновения (уверен, она уже будет проходить по административным границам ДНР и ЛНР) превратится в несколько десятков тысяч человек, вооружённых исключительно стрелковым оружием. Не армия, а просто банда. Никаких тебе танков и артиллерии.И пусть украинская власть не надеется на поставки старых советских танков из Польши и Румынии, где их якобы 900 штук Т-72 и 850 штук Т-55 соответственно. Румыны не скрывают того, что советских Т-55 осталось всего 250 штук, румынский копий Т-55 (TR-580) вЂ• 42 штуки. У румын есть ещё пара сотен танков более «румынской» модернизации, но, чтобы их эксплуатировать, украинским экипажам придётся переучиваться. Итого, из общего числа в 292 штуки, пригодного для эксплуатации ВСУ без дополнительного обучения, на ходу находится около 60 штук. А из 900 польских Т-72 на ходу находится всего 90 штук. Поляки по этому поводу хранят упорное молчание. А ларчик открывается просто. В лихие девяностые и в сытые нулевые не только Польша и Румыния, а все страны бывшей Организации Варшавского договора нехило торганули танками, да и другим вооружением, поставив не вполне хорошим и не совсем демократическим дядям тысячи единиц весёлого и опасного железа. Так что все эти сотни танков, до сих пор числящиеся на балансе восточноевропейских демократий и укрепляющие на бумаге мощь НАТО, давно сгорели в локальных конфликтах в Югославии, Ливии, Судане, Афганистане, Конго (ДРК), Сомали, ЦАР и других горячих точках. Так что не получится подкинуть Украине пару десятков тысяч Т-72, как об этом мечтают в украинском Генштабе. Зрада!С поставками артиллерийских установок чешского и французского производства (на шасси грузовика) украинцы носятся уже не первый год. Ничего не выходит по многим причинам. На этом направлении тоже зрада.Как видим, ни о каком быстром и массовом восполнении Украиной танков и артиллерии за счёт поставок из Восточной Европы и речи быть не может. Так что можно смело целенаправленно половинить численность танков и артиллерии ВСУ на линии соприкосновения. А РСЗО необходимо вовсе полностью уничтожить. Это хоть немного обезопасит наших соотечественников от украинских авантюр. С калашами вместо артиллерии авантюры становятся более опасными и сложными в исполнении.В-третьих, политическому руководству России необходимо вывести из уравнения «Северный поток вЂ• 2». Необходимо и целесообразно, чтобы он сам, его строительство и эксплуатация перестали быть предметом политического торга и европейским средством давления на Россию. Для этого всего лишь надо проявить стойкость и не идти ни на какие уступки во время конфликта, не реагировать ни на какие европейские угрозы. А угрозы будут.Как только республиканские гвардейцы пойдут в контрнаступление, скулёж, визг и заливистый лай со стороны европейских «партнёров» будет слышен постоянно. Да, они могут приостановить прокладку труб. Но кто сказал, что они не будут использовать трубопровод как предмет шантажа уже после введения в эксплуатацию? Они точно так же могут эту самую эксплуатацию приостановить, давя на Россию и требуя от неё уступок в адрес той же самой Украины. Европейцы, как сказал Лавров, уже давно перестали быть надёжными партнёрами. И уже давно утратили политическую и экономическую вменяемость, как утверждает Ищенко.Стойкость, проявленная сейчас, преподнесёт урок европейцам, и они уже никогда не будут пытаться торговать трубопроводом. В конце концов, ну заморозят эту стройку еще на полгода, даже на год. В итоге европейцы к нам не то что прибегут вЂ• приползут. Этот трубопровод больше нужен Европе, нежели России. Согласно планам российского Минэнерго, экспорт российского газа и СПГ к 2035 году увеличится минимум в 2,3 раза, независимо от ввода в эксплуатацию «Северного потока вЂ• 2». Эпоха экспортной зависимости от Европы (не только по газу) подходит к концу. И с европейцами Россия заговорила очень даже жёстко. Это радует.Я не зря так назвал статью. Эндшпиль вЂ• заключительная часть в шахматной партии. Как я уже упоминал, к сожалению, предстоящее боестолкновение необходимо. Эндшпиль, приводящий к восстановлению Республик в административных границах, значительно понижающий и так невысокий военный потенциал ВСУ и поднимающий ставки в «трубопроводном» противостоянии невозможен без военной победы в Донбассе. И она будет. Донецкая партия слишком уж заждалась своего эндшпиля.Я убежден, что пора уже прекратить страдания трёх с половиной миллионов граждан России. Они заслужили это своей верностью Родине, стойкостью и героизмом. Они заплатили за свой выбор жизнями своих мужчин, женщин, стариков и детей, но всё равно не прогнулись перед фашистами. Хотите увидеть русских со знаком качества? Не ищите их в Белоруссии, их там нет. Но вы, без сомнения, найдёте их в Донбассе. Они носят военную форму, работают в больницах и детсадах, чинят ЛЭП и водопровод под обстрелами, ставят спектакли и обучают детей в школах. Они заслужили и отстояли с оружием в руках своё право на свободную нормальную жизнь. Они заслужили свою ПОБЕДУ. России пора помочь им нанести врагу решительное поражение. Все предпосылки и средства для этого есть.Анатолий Урсида