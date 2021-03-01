Пессимизм в стране шпрот: С Латвией всё покончено. Ещё лет пять конвульсий и на погост

Всего 30 лет независимости, и с Латвией покончено, пишет латвийский автор Игорс Купцис на местном портале Pietiek. Дабы не оставаться голословным, он перечисляет 16 аргументов в подтверждение своего тезиса.1. Латвия находится в глубокой яме безвозвратной задолженности. Нет кризиса или войны, но долг Латвии стремительно растет. Если в 1990 году мы никому ничего не были должны, то сейчас внешний долг Латвии уже превышает 11 миллиардов евро!!! Мы уже платим около одного миллиона каждый день только по процентам по долгу, не получая взамен никаких товаров или услуг. Один миллион уходит в никуда ежедневно!2. Латвия в последние годы имела глубокое отрицательное сальдо внешней торговли. Если в 2017 году оно составляло минус 2,64 миллиарда евро, то в 2018 году – уже 3,10 миллиарда.3. В Латвии самый высокий уровень неравенства доходов в Европейском союзе. Индекс GINI увеличился до 35,6%! Здесь "сливки" общества живут за счет простых людей больше, чем где-либо еще в Европейском союзе.4. В Латвии самая высокая налоговая нагрузка на рабочую силу в Европейском союзе. При заработной плате в 1000 евро она вдвое выше, чем в таких богатых странах, как Великобритания, Люксембург, Финляндия, Германия.5. В Латвии самая высокая ставка НДС на продукты питания во всей Европе!6. В Латвии самый быстрый рост налоговой нагрузки в ЕС – около 9,5% ежегодно. Регулярно повышаются налоги, вводятся новые налоги и расширяются налоговые базы.7. Латвия занимает третье место в мире по количеству государственных служащих и прочих слуг народа. Производственным компаниям приходится кормить в три раза больше государственных служащих, чем в богатых странах, таких как Швейцария и Италия. В четыре раза больше, чем в Японии, Корее и Новой Зеландии!8. В Латвии самые высокие затраты на энергию в процентах от оборота производства – с огромным отличием от следующих стран: они в четыре раза выше, чем во Франции, Германии, Швеции. Более чем восемь раз выше, чем в Ирландии, Италии, Дании! Ну как латвийские компании с такими высокими затратами могут быть конкурентоспособными в Европе и в мире?9. В Латвии за многое платят намного больше, чем в богатых западных странах. Например, строительство обходится нам в среднем в 326%, государственные долги – около 200%, муниципальное и жилищное управление – 240%, образование – около 130% от уровня самых богатых стран ЕС, хотя заработная плата значительно ниже.10. Латвия имеет один из самых низких уровней доходов в Европейском союзе среди 28 стран. Они составляют всего 29% от среднего европейского!11. У жителей Латвии самая короткая продолжительность жизни в ЕС. Средняя продолжительность жизни мужчин составляет всего 69 лет!12. В Латвии самое большое количество самоубийств в Европейском союзе. В 2017 году 382 человека покончили с собой, а в 2018 даже больше – 443 человека! По сравнению с количеством погибших в дорожно-транспортных происшествиях число самоубийств в три раза больше.13. Нельзя не заметить, что есть силы, которые сознательно хотят уничтожить латвийцев и латвийское государство. Потому что как еще можно объяснить, например, что ежемесячное пособие на латвийского ребенка составляет 11,38 евро, а на иностранного мигранта, ищущего здесь счастья, – 256 евро, для ребенка-мигранта – 60 евро?14. С момента переписи населения в 1989 году Латвию было вынуждено покинуть более 800 тысяч человек. Каждый год мы теряем столько же людей, сколько живет в таком городе, как Кулдига. Сколько у нас осталось Кулдиг?15. Латвия – одна из самых коррумпированных стран ЕС. Согласно исследованию, проведенному Европарламентом, Латвия теряет до 5,669 миллиарда евро каждый год только из-за коррупции!16. Наконец, и это самое трагичное, Латвия – самая быстро вымирающая страна в мире! Без преувеличения, это официальные данные ООН. Среди 233 стран мира сокращение населения в Латвии является самым быстрым, особенно среди молодежи. С 2001 по 2018 год количество латвийских школьников снизилось на 42%. У кого есть иллюзия, что Латвия еще сможет существовать через 17 лет?Читатели порталов Pietiek и BB.lv, где был опубликован русский вариант материала, живо отреагировали на представленные Игорсом Купцисом аргументы о крахе латвийской государственности. Кто-то назвал статью "кремлёвской", кто-то согласился с доводами автора. Сама редакция портала BB.lv предусмотрительно сделала примечание, что "часть данных, приведенных в статье, не соответствует действительности", не объяснив, однако, в каком из пунктов автор был неточен."Эта кремлевская статья должна быть просмотрена службой безопасности", – возмутилась Монти."Данная статья является конкретным примером того, как в латвийцах формируют "культ нытиков". Приводятся голые факты (правдоподобность которых вызывает сомнения) без какой-либо прилагающейся к ним аналитики процессов управления – как в самой стране, так и за её пределами. Кроме того, вообще отсутствует какая-либо позитивная повестка дня. Делается это для того, чтобы развести обывателя на эмоции и загнать его ещё в большую апатию. Сделать политически и управленчески недееспособным. Делают это как представители режима с одной стороны, так и наши так называемые правозащитники с другой", – выразил своё отношение к статье Xerius Kic."Местные приматы не могут опровергнуть ни один предоставленный факт. За деньги они будут всегда орать об успешности провального государства", – объяснил реакцию на статью латвийских патриотов Jeff."Если все вышеизложенное правда с допуском 50%, то напрашивается только один выход: необходимо приглашать варягов для управления нашим государством. В противном случае у нас печальное будущее, даже при наличии помощи Евросоюза", – предположил Vladimir Belyakov."Можно добавить еще пару-другую пунктов: испорченные отношения с Россией, а сейчас еще и с Белоруссией, бездарных политиков, взращивание власть имущими этнической вражды между народами, проживающими в стране, путём дискриминации одного из народов" – дополнил аргументы автора анонимный пользователь, задав риторический вопрос жителям прибалтийской республики: "Вопрос, эту демократию вы хотели в 1991-м?""Зато как кричали в 90-е! Накормим всю Европу беконом! Накормили – ага. Теперь только ноем, того нет, сего нет. Жалко наших стариков, чем они заслужили такую старость? Молодых тоже жалко, не от хорошей жизни они отсюда уезжали и будут уезжать, если откроются когда-нибудь границы. То, что страна реально попала в болото, – это факт, слишком большой срок 30 лет был для этой вакханалии", – написал Nikolai Step."Как говаривал Ленин: "Чем хуже, тем лучше". Поздно спохватились, всё, поезд ушёл, ту-ту! Ещё лет пять конвульсий и на погост", – спрогнозировал дальнейшее будущее латвийской государственности Михаил Месиер.Ему возразил Daniels KrД“mers, поинтересовавшись: "Ленин также агитировал за поражение своей страны в войне. Это вас радует?""Радует. Злорадству нет предела, – ответила ему Inara Berzkalne. – А знаешь почему? Потому что, все сделали сами, своими руками. Все, кто был у власти, все 30 лет, все они причастны. Давайте называть вещи своими именами"."Этот проект уже невозможно сохранить. Даже вернуться в СССР уже невозможно – корабля нет. Люди, кроме тех, кто получает на руки несколько тысяч, безнадежны. С каждым годом их становится больше. Что делать? Никто не знает ответа", – пессимистично отметил пользователь хм.Источник