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На юге Луганска горела многоэтажка. Два человека погибло

verter Сегодня, 12:1542Новости
На юге Луганска горела многоэтажка. Два человека погибло
В Луганске за сутки было ликвидировано 5 пожаров на одном из которых погибло 2 человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«В результате неосторожного обращения с огнем при курении владельца, произошел пожар в квартире жилого дома. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1981 г.р. и труп женщины 1954 г.р. Убыток и сумма спасённого имущества устанавливаются», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 12:06 0

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