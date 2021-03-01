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Глава ЛНР поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Sergey Сегодня, 12:4534Новости
Глава ЛНР поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.
"Уважаемые сотрудники жилищно-коммунального хозяйства! Без вашей незаменимой работы невозможно функционирование ЛНР. Вы делаете жизнь комфортнее, светлее и теплее. Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, процветания и уверенности в завтрашнем дне!" – написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.
День работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в третье воскресенье марта.
21 марта — Луганск

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