НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Минский сериал, санкции здравого смысла и приговор Украине

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя, несмотря на договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения остается по-прежнему стабильно напряженной. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили шесть обстрелов нашей территории с применением запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных типов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины был нарушен 530 раз, из них 96 – после вступления в силу допмер; 24 защитника Республики погибли, 18 получили ранения. Среди мирного населения 4 человека погибли, 25 получили ранения, повреждены 146 объектов гражданской инфраструктуры.МИНСКИЙ СЕРИАЛНа этой неделе вышла очередная серия мыльной оперы под названием "Минские переговоры". Жанр сериала меняется, но ощущения от просмотра все те же: тревожно наблюдать, как Киев планомерно разрушает и так немногочисленные положительные результаты, с большим трудом достигнутые за шесть лет, и заводит переговоры в глухой тупик.Уже сразу после начала работы профильных подгрупп стало понятно, что каких-либо положительных сдвигов ожидать не стоит. Устроенный Украиной демарш в политической подгруппе застопорил весь переговорный процесс, поскольку решение политических вопросов является основой для всех остальных аспектов урегулирования. Государство-террорист, применявшее авиацию и тактические ракеты против мирного населения Донбасса, ничтоже сумняшеся вдруг заявило, что не будет участвовать в переговорах с "террористами", одной из которых они считают представительницу ДНР.Так как действия Киева могли полностью сорвать работу в политической подгруппе, было принято компромиссное предложение Республик - равные условия для всех сторон. То есть, представители общественности обеих сторон или присутствуют, или нет. Украина с этим предложением согласилась и подключила к работе своих представителей общественности, однако, как только наши представители сделали в соответствии с договоренностью то же самое, киевская делегация ушла в полном составе и не возвращалась, пока координатор не закрыл обсуждение политических вопросов.Этот откровенный саботаж и провокации происходили на фоне эскалации Киевом ситуации на линии соприкосновения. Прозвучавшие из Москвы и европейских столиц призывы прекратить нагнетание ситуации и начать работать в рамках Минских соглашений в Киеве, судя по всему, услышать не захотели.САНКЦИИ ЗДРАВОГО СМЫСЛАНа этой неделе состоялись очередные пятничные посиделки Зеленского с Даниловым, для приличия называемые на Украине заседанием СНБО. По итогам встречи были введены санкции в отношении коммерческих компаний, а также ряда лиц, в числе которых оказался и глава ЛНР Леонид Пасечник.Насчет компаний все очевидно: Зеленский продолжает реализацию курса на личное обогащение, прикрываясь заботой о "простых украинцах". При этом эти самые простые украинцы тут же отметили, что все происходит прямо как в сериале "Слуга народа", только теперь никто не верит, что изъятые незаконным решением СНБО активы перейдут государству.С персональными санкциями – интереснее. Несмотря на регулярные вбросы в паблик, санкций в отношении украинской олигархической верхушки не последовало. Рестрикции были введены в отношении Януковича, Азарова, Пшонки, Аксенова, Затулина – людей, которым от этих санкций ни холодно, ни жарко. Выделяется из этого санкционного списка глава ЛНР, особенно на фоне отсутствия в списке его донецкого коллеги. Видимо, у секретаря СНБО персональные счеты с Леонидом Ивановичем, поскольку при украинской власти офицер СБУ Пасечник по долгу службы сильно портил жизнь криминальному деятелю Данилову.Что изменится для ЛНР из-за попадания руководителя Республики в украинский санкционный список? Ровным счетом ничего. Все эти выпады со стороны Украины против нас - пустой пиар и предвыборная фишка. Комментируя введение в отношении него киевских рестрикций, Пасечник отметил, что никаких санкций он не боится, да и активов на Украине у него нет.Также наш МИД отметил, что Киев, введя "максимально возможные" санкции против главы ЛНР, четко продемонстрировал "очень важный дополнительный индикатор намерений Украины по мирному урегулированию конфликта".ПРИГОВОР УКРАИНЕУкраинский суд заочно приговорил бывшего главу Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого и двух командиров отрядов ополчения к пожизненному заключению, сочтя их виновными в гибели украинских военнослужащих и уничтожении транспортного самолета Ил-76, сбитого в июне 2014 года на подлете к луганскому аэропорту.Почему приговор вынесли именно сейчас, хотя подозрение обвиняемым было предъявлено еще в 2016 году? Объясню. Но для этого придется обратиться к истории.После того, как 2 июня 2014 года украинская авиация нанесла ракетный удар по центру Луганска, руководство ЛНР заявило о закрытии воздушного пространства над территорией Республики. На тот момент уже было захвачено здание луганского погранотряда, в котором были обнаружены ПЗРК "Игла", которые позволили ополченцам организовать противовоздушную оборону.Как непосредственный участник тех событий расскажу о еще ряде фактов, которые, вероятно, мало известны. С представителями львовской десантной бригады, которые находились на территории луганского аэропорта, постоянно велись переговоры. Никто не хотел кровопролития, и наши представители всячески уговаривали украинских десантников уйти из аэропорта, при этом им гарантировались безопасный коридор и неприкосновенность. С нашей стороны переговоры вел ветеран боевых действий Сергей Сивак с позывным "Югослав". Но после событий 2 июня командованию 80 одшбр ВСУ был поставлен ультиматум: либо они по-хорошему уходят сами, либо мы берем их в кольцо и будем уничтожать все борты, которые будут лететь на подмогу. Окопавшиеся в аэропорту украинские силовики доложили об ультиматуме своему командованию, от которого получили приказ оставаться на территории аэропорта и держать оборону.В ночь с 13 на 14 июня 2014 года в воздушном пространстве ЛНР было обнаружено три военно-транспортных самолета: два Ил-76 и Ан-26. Первый "семьдесят шестой" из-за неопытности наших ополченцев смог сесть в аэропорту, второй был сбит, а Ан-26 развернулся и ушел на подконтрольную Киеву территорию.Уничтожение украинского транспортника было закономерным, так как он нарушил режим закрытого воздушного пространства над территорией ЛНР, о введении которого было объявлено и о котором прекрасно знали украинские военачальники. Что было бы, если тогда не уничтожили бы этот самолет? Ответ очевиден: это привело бы к еще большим жертвам среди гражданского населения, поскольку на борту было подкрепление для окопавшихся в аэропорту киевских силовиков. Вывод очевиден: уничтожение самолета представляло собой акт защиты, а никак не террористический акт, в совершении которого украинский суд признал виновным Плотницкого и командиров подразделений ополчения.Вина за гибель находившихся на борту сбитого под Луганском самолета 49 украинских военнослужащих целиком и полностью лежит на киевских руководителях. Украине. Это очевидно, но признавать это крайне невыгодно украинским власть имущим, которые пытаются любыми путями отвести от себя обвинения в убийстве своих же военнослужащих. Для того, чтобы замылить глаза родственникам погибших, в марте 2017 года суд в Павлограде приговорил к семи годам лишения свободы бывшего первого заместителя командующего украинской карательной операцией в Донбассе, замначальника генштаба ВСУ генерал-майора Виктора Назарова. Но его сделали козлом отпущения, поскольку виновных в происшествии явно больше, и они сидели или даже до сих пор сидят в очень высоких креслах.Так почему именно сейчас вынесен приговор Плотницкому? Да потому, что Зеленскому нужно хоть как-то показать свои достижения. Порошенко и прочие, кого он обещал посадить, остаются на свободе. Заочным приговором "террористов" можно немного снизить напряженность, а заодно и дискредитировать руководство ЛНР, ведь именно Плотницкий подписывал Минские соглашения. И Киев наверняка попробует использовать приговор бывшему главе ЛНР в качестве повода переписать документ.ДИЗЛАЙКИ ДЛЯ МЕНДЕЛЬВ начале недели пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель анонсировала запуск авторской программы на русскоязычном телеканале "Дом", который создавался Киевом для донесения украинской пропаганды до жителей Донбасса и Крыма. Как я уже говорил, в реальности канал не смотрят не только в Республиках и в Крыму, но и на подконтрольной Киеву территории. В первом случае это просто технически невозможно из-за отсутствия у украинской стороны передатчиков соответствующей мощности, а во втором все объясняется убогостью контента, который пропитан дешевой пропагандой до степени отвращения. Несмотря на то, что анонсировавшиеся преЗЕдентом на канале "сливки" оказались закисшим молоком, деньги на финансирование медиапомойки по-прежнему выделяются приличные, что подтверждает тот факт, что бывший шоумен с помощью телеканала их отмывает и кладет себе в карман.В преддверии первого выпуска передачи "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" эксперты и пользователи в соцсетях задавались вопросом о том, будет ли пресс-секретарь преЗЕдента стандартно врать или вдруг случится невероятное и она возьмет и начнет резать правду-матку. Очевидно, что очередное вранье Мендель смотреть никто бы не стал, а выдача в эфир даже гомеопатических доз правды окончательно уронило бы и без того вялый рейтинг шефа Юлии.Дебютный ролик все расставил на свои места. Мендель несла такую чушь и ахинею, что только ленивый не постебался над дамой, облачившейся в пошловатенькую ночнушку. Основными темами спича были: полемика с "гівном", фейки рождают эмоции, пиар Большой стройки и критика ЛНР. Все это было завернуто в полинявшую обертку дешевой пропаганды. Качество передачи зрители оценили, поставив под видео более 17 тысяч дизлайков и менее тысячи лайков.Осознав убогость проекта, Офис президента переобулся на лету, и уже к середине недели "Дом" заявил, что Мендель передачу вести не будет, а была всего лишь приглашенной гостьей, да и сама передача вдруг стала не "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", а просто "Взгляд с Банковой". По сути, Мендель слилась после первого же выпуска проекта, в очередной раз продемонстрировав убогость пиарщиков из Офиса президента, свою полную некомпетентность и отсутствие на Украине нормального медиаконтента.21 марта — Луганск