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Владимир Путин и Сергей Шойгу гуляют по тайге и катаются на вездеходах

Sergey Сегодня, 14:0033Новости
Владимир Путин и Сергей Шойгу гуляют по тайге и катаются на вездеходах
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу вместе проводят отдых в Сибири. Они гуляют по тайге любуются природой.

пресс-служба президента РФ
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал журналистам, что высокопоставленные лица проводят выходные в Сибирском федеральном округе. По его словам, пресс-служба президента скоро опубликует фотографии и видеоматериалы из этой поездки.
Шойгу также показал Путину свою мастерскую, где он изготавливает поделки из дерева.
Николай Денежкин

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