Владимир Путин и Сергей Шойгу гуляют по тайге и катаются на вездеходах

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу вместе проводят отдых в Сибири. Они гуляют по тайге любуются природой.пресс-служба президента РФОб этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал журналистам, что высокопоставленные лица проводят выходные в Сибирском федеральном округе. По его словам, пресс-служба президента скоро опубликует фотографии и видеоматериалы из этой поездки.Шойгу также показал Путину свою мастерскую, где он изготавливает поделки из дерева.Николай Денежкин