В«Матёрый БайденВ»: Кто скрывается под личиной старичка-либерала

Людская память – вещь чрезвычайно непостоянная. Не минуло даже и полугода с момента выборов нового президента Соединенных Штатов Америки, и многие уже успели забыть о своем восторженном настрое, который сопровождал борьбу двух, казалось бы, нелепых стариков – популиста Трампа, который вопреки всем своим громогласным заявлениям оказался довольно нерешительным и мягкотелым политиком, и «Сонного Джо» – подтянутого джентльмена в преклонном возрасте, который успел отметиться периодическим «впадением в спячку» прямо во время выступлений.Многие связывали происходящее с вероятным смягчением внешней политики США – и чего уж, в тот момент ряд видных экспертов вполне резонно полагал, что Америка после выборов погрузится во внутренние дела, и мир сможет взять передышку – но как бы не так…Впрочем, оптимистический настрой здесь был неуместен с самого начала – мало кто в нашей стране понимает, что президент в США – это человек-бренд. К сожалению, это дало свой негативный результат – многие до сих пор пребывают в неведении, наивно полагая, что Штаты решили добить себя, поставив во главе старика, который своими глазами наблюдал Карибский кризис; все это, впрочем, вопрос незнания – опасного и губительного.Освещая президентские выборы в США, средства массовой информации ничего не упоминали о подробностях биографии Джо Байдена-младшего – возможно, в тот момент это никого не интересовало, и нам транслировали образ, в сущности, ничем не примечательного американского политика – член демпартии, сенатор, вице-президент, председатель в ряде комитетов… но мы не углядели в этом образ. Не углядели тот самый пресловутый бренд...И кто же Вы такой, мистер Байден?Пожалуй, начать этот рассказ стоило бы с того, что главный герой сегодняшнего повествования не просто застал и пережил, но и находился на острие военного и политического противостояния Америки и Советского Союза, которое развернулось после окончания Второй Мировой войны. Это человек, детство которого пришлось на начало Войны в Корее, юношество – на Карибский кризис, в ходе которого мир замер от ужаса, а молодость – на унизительное поражение в ходе Войны во Вьетнаме.Это не живчик-бизнесмен Трамп и не «молодая поросль» вроде Барака Обамы – нет, это политик, который большую часть сознательной жизни прожил бок о бок с «красной угрозой». Он созрел, впитывая антикоммунистическую пропаганду и в замирании ожидая, когда советские баллистические ракеты обрушатся на землю Америки.Вы ведь уже начинаете о чем-то догадываться, не так ли?Вообще, в нашем информационном пространстве был сформирован подозрительно мягкий образ Джо Байдена-младшего – я бы осмелился сказать, что не соответствующий реальному. Вся его карьера представлена нашим глазам, как одна бесконечная борьба за мир, дружбу и справедливость: вот сенатор Байден обсуждает проблемы разоружения, вот он выступает против Войны в Заливе и оппонирует Джорджу Бушу с его волюнтаристской кампанией по выходу из Договора об ограничении систем противоракетной обороны...Безусловно, все перечисленные события имели место быть – но это отнюдь не самое верное описание продвижения политика, который почти в каждой неоднозначной ситуации выбирал наиболее жесткий вариант ее разрешения.К сожалению, большая часть деятельности Байдена во времена Холодной войны таится под саваном неизвестности – сложно сказать и проанализировать, в каких именно судьбоносных событиях той эпохи отметился новый президент США. Можно лишь догадываться о том, что политиком он действительно был отнюдь не заурядным: стал одним из самых молодых сенаторов в истории страны (в 29 лет!), в 1974 году редакция журнала Time пророчески включила Байдена в число «200 лиц будущего, которые будут делать историю», а в 1979 и 1988 годах герой нашей статьи был приглашен в Советский Союз для встречи с Председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным и министром иностранных дел Андреем Громыко. Но вот о дальнейшем развитии биографии Джо Байдена-младшего нам известно уже куда больше…Несколько дней назад в ходе интервью на канале ABC News Байден сделал весьма примечательное заявление – назвал «убийцей» своего коллегу Владимира Путина, добавив что в скором времени президент России «заплатит за это». Многих удивили такие высказывания – а зря, потому что однажды подобные слова прозвучали в адрес бывшего национального лидера Сербии Слободана Милошевича, и они действительно имели трагические последствия…"Он (Милошевич) – сукин сын, но знает своё дело. И он не остановится, пока Запад его не остановит...", – Джо Байден-младший. Цитата из мемуаров «Сдерживать обещания» (весьма примечательное название в свете последних событий, не так ли?).Все мы знаем о бомбардировках Югославии (операция «Обдуманная сила» против войск боснийских сербов в Боснии и Герцеговине в 1995 году и операция «Союзная сила» против Союзной Республики Югославия в 1999 году), но мало кому известно о том, что одним из главных инициаторов вмешательства блока НАТО стал именно «Сонный Джо» – именно он провел так называемую «Косовскую резолюцию Маккейна-Байдена», которая обеспечила легальное основание для действий Билла Клинтона."Сербы – безграмотные дегенераты, детоубийцы, мясники и насильники", – Джо Байден-младший в ходе интервью для канала CNN; 1993-й год.Читая эти слова, не возникает ли у вас закономерного чувства – чувства того, что нас всех обманули? Согласитесь, эти высказывания совсем не подходят под образ мягкого, мудрого и забывчивого «дедули»-либерала, коим нас пытались вводить в заблуждения все мировые СМИ. Впрочем, Байден недолго смог сохранять эту иллюзию, позволив себе, мягко скажем, недипломатичные высказывания о Владимире Путине; выражаясь сленгом самих американцев, он отнюдь не «цыпленок», а самый что ни на есть настоящий «ястреб»…Пока что мы оставим Балканы – мы вернемся к ним позже, – и перенесемся в наше время. Если быть точными, то нас интересует лето 2020 года – именно тогда Джо Байден-младший сформировал команду… по внешней политике. Да, все верно – каким-то чудодейственным образом тогда еще кандидат от демпартии уже знал о своей победе и начал сбор будущей администрации (впрочем, корректнее было бы сказать, что об этом знала американская элита, интересы которой и продвигает описываемый персонаж). Одна только группа экспертов по международным вопросам насчитывала две тысячи человек; всего же было сформировано двадцать подобных рабочих групп, разделенных по направлениям деятельности: вооружения, оборонная промышленность, разведка, национальная безопасность, Ближний Восток, Европа, Китай... Задача данного мероприятия была сформулирована довольно лаконично – оценка текущей внешней политики США и подготовка соответствующих предложений по изменению оной. Возглавили команду 49 человек – часть из них уже попала в Госдеп и Пентагон (например, спецпомощник министра обороны Илай Ратнер, бывший глава Center for a New American Security и яростный противник «красной угрозы» со стороны КНР, или же бывший глава Центрального командования вооружённых сил США Ллойд Остин, занявший пост министра обороны).Особенно интересен для нас новый глава ЦРУ Уильям Бернс (заступил в должность 19 марта 2021 года – в день написания данного материала). Всем давно известна американская традиция назначения в качестве директоров Центрального разведывательного управления «профильных» специалистов по интересующим США направлениям – и, вполне вероятно, именно этот человек будет ответственен за все предстоящие операции, направленные на ухудшение имиджа, обороноспособности и политической стабильности Российской Федерации. Выбор этот сделан не просто так: Бернс прекрасно говорит по-русски; ранее действовал на ближневосточном и балканском направлениях, работал послом в Москве (и, думается, прекрасно осведомлён о расстановке сил и устройстве российской политической и экономической элиты).Какие выводы можно сделать даже из столь краткого материала? Что будет, если сложить матерого воинственного апологета «русской угрозы», заявления о том, что «Путин заплатит свою цену» и главе ЦРУ, специализирующегося на России и Восточной Европе?Кажется, под личиной миролюбивого либерального старичка, помешанного на правах афроамериканцев, скрывается реинкарнация Рональда Рейгана.Вездесущий БайденСразу же после перехода властных полномочий к Джо Байдену внешняя Соединенных Штатов Америки приобрела крайне жёсткий оборот. Достаточно взглянуть на события последних месяцев, чтобы убедиться в том, что периоду относительного затишья пришел конец:– Индо-Тихоокеанское командование США рассматривает вопрос о возрождении и формировании Первого оперативного флота;– США активизировали деятельность в Армении и хотят добиться вывода российских миротворцев из Карабаха;– Ужесточены санкции против Huawei; антикитайская политика Байдена вообще стала полной неожиданностью для экспертного сообщества, ожидавшего «потепления» отношений с КНР в противовес старой политике Трампа;– Усилено давление на Турцию и Индию; в основе лежит старый конфликт, касающийся покупки российских вооружений;– Вводится новый пакет санкций, направленных против строительства газопровода «Северный поток–2»;– Ожидаемая «разрядка» ситуации в Сирии приняла форму агрессивного противодействия: США, используя Лигу Арабских государств, отказываются признавать в качестве легитимного кандидата в президентских выборах как Башара Асада, так и его жену Асму Асад; более того, 26 февраля 2021 года Штаты нанесли ракетный удар по территории САР;– Наконец, агрессивная риторика Джо Байдена-младшего, направленная против президента Российской Федерации; подобные действия стоит расценивать как минимум в качестве предупреждения, если не открытой угрозы.Америка не ослабла в своем нажиме и не отступила – отнюдь, прекрасно осознавая, что инициатива выскальзывает из рук, «Дядя Сэм» усилил свое наступление на геополитическом фронте – и остается только предполагать, как далеко США готовы зайти в своем соперничестве за звание первой сверхдержавы мира.Впрочем, чтобы понять ближайшие перспективы, нам вновь необходимо вернуться в прошлое.Если вы полагаете, что на двух операциях в Югославии карьера Байдена в качестве «разжигателя войны» была окончена, то чрезвычайно сильно ошибаетесь: за «Сонным Джо» числится вторжение в Ирак (он был одним из немногих сенаторов-демократов, поддержавших «окончательное» решение вопроса с Саддамом Хусейном – что вдвойне любопытно, он ратовал за операцию как до ее начала, так и после, и изменил свою точку зрения лишь после перехода на должность вице-президента в администрацию Барака Обамы. Мнение Байдена резко переменилось – он начал заявлять, что с самого начала выступал против войны, а позже и вовсе активно лоббировал вывод американских войск из Ирака), продвижение «асимметричного военного конфликта» в Афганистане; он принимал активное участие в вопросах финансирования антиправительственных группировок в Сирии (с чем, вероятно, и связано его нынешнее желание «додавить» режим Башара Асада) и выделения военной помощи Украине – более того, злые языки поговаривают, что именно из-за давления Байдена бывший президент Украины Виктор Янукович побоялся применить военную силу по отношению к разбушевавшемуся Майдану.Последний пункт представляет для нас особый интерес, учитывая, какую угрозу представляет для России дальнейшее расширение НАТО на Восток; даже в том случае, если некогда союзное нам государство не войдет в ряды Североатлантического союза (со всеми вытекающими последствиями для нашей обороноспособности), а займет положение т.н. «Участника Ускоренного диалога», РФ будет десятилетиями иметь точку напряженности на протяжении всей западной границы страны; как известно, создание таких «потенциальных угроз» – давний прием в стратегическом арсенале США, которые за годы Холодной войны немало поднаторели в изматывании и истощении своих геополитических противников.Новый президент США крайне опасен именно своим обширным опытом работы в Восточной Европе и странах постсоветского пространства – а еще огромным влиянием, которое он получил в ходе своей деятельности. Байден имеет прямые выходы на высшие политические эшелоны Украины; имеются данные о том, что его семья получала крупные денежные средства из России за т.н. «бизнес-консалтинг» – тревожный звонок о том, что и на территории РФ у «Сонного Джо» есть «свои люди», отнюдь не обделенные властью и финансами. Про близкие отношения с президентом Косово Хашимом Тачи и говорить нечего – в молодом балканском государстве (да и на Балканах вообще) Байдена почитают, словно живого святого – именно его стараниями в регион приходили миллиарды долларов, выделенных на гуманитарную помощь. Отдельно стоит затронуть и активное лоббирование интересов армянской диаспоры – и этот факт может привести к катастрофическим последствиям, учитывая текущую обстановку, которая царит в Закавказье.Джо Байден-младший и его команда – отнюдь не случайный выбор американской элиты. Они поставили во главе страны «бренд», который наиболее ярким образом подчеркивает текущую политику и устремления США, и начали приводить ее в жизнь. Безрадостные последствия этих судьбоносных событий – удел нашего ближайшего будущего, но о них мы поговорим в следующей статье, посвященной гипотетической стратегии Соединенных Штатов Америки.Андрей Воскресенский