На прошедшей неделе увеличился пассажиропоток на КПВВ «Станица Луганская»
За прошедшую неделю пассажиропоток на КПВВ «Станица Луганская» был динамичным и имел тенденцию к увеличению. По сравнению с прошлой неделей количество пропущенных граждан выросла на 18%. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
По данным пограничников, за неделю в этом дорожном коридоре в сторону Луганска проследовало 5,9 тыс. человек, а на контролируемую территорию — 6 тыс. человек.
КПВВ «Новотроицкое» за неделю смогли пересечь 234 гражданина и 38 транспортных средств в сторону Донецка, и одновременно 196 граждан и 30 транспортных средств проследовали на подконтрольную Украине территорию.
Кроме того, через «зеркальные» КПВВ на неподконтрольную территорию Украины не смогли пройти 20 граждан, пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.
В течение недели пограничники обнаружили гражданина, который направлялся на контролируемую территорию по частично поддельным документом. В Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения.
Дополнительно Госпогранслужба информирует, что по приказу командующего Объединенных сил в контрольных пунктах продлено действие карантинных ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры введены на основании соответствующих актов Кабинета Министров Украины и действовать в определенный ими срок. Во время следования с временно оккупированной территории Украины проводится температурный скрининг граждан. Обязательным условием остается пребывания в КПВВ в защитной маске (респираторе), соблюдением социальной дистанции с учетом нанесенных разметок.
Для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дома» или обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения необходимо иметь полис страхования. Новости Региона - Сегодня, 14:00 74
По данным пограничников, за неделю в этом дорожном коридоре в сторону Луганска проследовало 5,9 тыс. человек, а на контролируемую территорию — 6 тыс. человек.
КПВВ «Новотроицкое» за неделю смогли пересечь 234 гражданина и 38 транспортных средств в сторону Донецка, и одновременно 196 граждан и 30 транспортных средств проследовали на подконтрольную Украине территорию.
Кроме того, через «зеркальные» КПВВ на неподконтрольную территорию Украины не смогли пройти 20 граждан, пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.
В течение недели пограничники обнаружили гражданина, который направлялся на контролируемую территорию по частично поддельным документом. В Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения.
Дополнительно Госпогранслужба информирует, что по приказу командующего Объединенных сил в контрольных пунктах продлено действие карантинных ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры введены на основании соответствующих актов Кабинета Министров Украины и действовать в определенный ими срок. Во время следования с временно оккупированной территории Украины проводится температурный скрининг граждан. Обязательным условием остается пребывания в КПВВ в защитной маске (респираторе), соблюдением социальной дистанции с учетом нанесенных разметок.
Для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дома» или обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения необходимо иметь полис страхования. Новости Региона - Сегодня, 14:00 74
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