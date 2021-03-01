Мартовскую пенсию на Донбассе обещают выплатить вовремя и в установленном порядке

В пятницу, 19 марта, глава Пенсионного фонда в Донецкой области Наталья Рад в Facebook сообщила, как обстоят дела с пенсиями за март.По ее словам, финансирование пенсий продолжается согласно графику. Всем обещают выплатить пенсию вовремя и в установленном порядке. Уже мартовские пенсии профинансированы на сумму 3 456,6 млн грн.Как ранее информировал журналисты, Укрпочту обязали продолжить оказание услуг по доставке пенсий и денежной помощи после 1 апреля. Новости Донецка - Сегодня, 14:37 76