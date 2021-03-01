Рано утром в Луганске произошел взрыв в Каменнобродском районе



Очевидцы сообщают о взрыве в одном из домов частного сектора произошел взрыв газа: «Сегодня в 6-00 в Камброде произошел «хлопок». На место прибыли сотрудники МЧС и кинологи с собаками». Так же очевидцы разместили фото с места событий.



По версии другого луганчанина скорее всего произошел взрыв какого-то взрывного устройства, возможен криминал. Происшествия - Сегодня, 14:15 676 Сегодня, в Каменнобродском районе Луганска, примерно в шесть утра по московскому времени прогремел сильный взрыв. Об этом пишут луганчане в социальных сетях.Очевидцы сообщают о взрыве в одном из домов частного сектора произошел взрыв газа: «Сегодня в 6-00 в Камброде произошел «хлопок». На место прибыли сотрудники МЧС и кинологи с собаками». Так же очевидцы разместили фото с места событий.По версии другого луганчанина скорее всего произошел взрыв какого-то взрывного устройства, возможен криминал. Происшествия - Сегодня, 14:15 676

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