Завтра в Луганске отключат электричество в Камброде и Жовтневом районе



Без электроснабжения в Каменнобродском районе останутся:

переулок Алтайский, 17-19;

переулок Днепропетровский, 12-91;

улица Зои Космодемьянской, 48-81а;

улица Перекопская, 58-83;

улица Рылеева, 42-105;

переулок Семенова, 20-39,

улица Станиславского, 95.

В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:

улица Цеткин, 1, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

площадь Обороны, 1, 2, 3, 4;

улица Морозова, 1, 2, 2А, 3а;

улица Революционная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42;

улица Целинная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

улица Южная, 1а, 5;

тупик Южный, 2, 4, 6, 8, 10 ;

улица Вишневая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 47;

улица Гайдара, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31.

квартал Волкова, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства.

Удобный город - Сегодня, 16:06 222 Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 22 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Каменнобродского и Жовтневого районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).переулок Алтайский, 17-19;переулок Днепропетровский, 12-91;улица Зои Космодемьянской, 48-81а;улица Перекопская, 58-83;улица Рылеева, 42-105;переулок Семенова, 20-39,улица Станиславского, 95.улица Цеткин, 1, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;площадь Обороны, 1, 2, 3, 4;улица Морозова, 1, 2, 2А, 3а;улица Революционная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42;улица Целинная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;улица Южная, 1а, 5;тупик Южный, 2, 4, 6, 8, 10 ;улица Вишневая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 47;улица Гайдара, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31.квартал Волкова, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.Предприятие приносит извинения за временные неудобства.Удобный город - Сегодня, 16:06 222

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