Прогноз погоды на весну: морозы в апреле и холодный май
Апрель в Украине будет довольно холодным и дождливым, а в начале месяца ожидается даже минусовая температура. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в интервью «Апострофу» .
«Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет ветреная, прохладная и с дождями. Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет», — сказал он.
Горбань прогнозирует, что в первые дни апреля ночью будет от 1 до 3 градусов мороза.
Синоптик отметил, что не стоит ждать и традиционной жары в мае. По его словам, после Пасхи (2 мая) будет не одна волна похолодания.
Новости Украины - Сегодня, 16:00 153
«Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет ветреная, прохладная и с дождями. Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет», — сказал он.
Горбань прогнозирует, что в первые дни апреля ночью будет от 1 до 3 градусов мороза.
Синоптик отметил, что не стоит ждать и традиционной жары в мае. По его словам, после Пасхи (2 мая) будет не одна волна похолодания.
Новости Украины - Сегодня, 16:00 153
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