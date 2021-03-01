Прогноз погоды на весну: морозы в апреле и холодный май



«Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет ветреная, прохладная и с дождями. Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет», — сказал он.

Горбань прогнозирует, что в первые дни апреля ночью будет от 1 до 3 градусов мороза.

Синоптик отметил, что не стоит ждать и традиционной жары в мае. По его словам, после Пасхи (2 мая) будет не одна волна похолодания.

Новости Украины - Сегодня, 16:00 153 Апрель в Украине будет довольно холодным и дождливым, а в начале месяца ожидается даже минусовая температура. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в интервью «Апострофу» .«Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет ветреная, прохладная и с дождями. Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет», — сказал он.Горбань прогнозирует, что в первые дни апреля ночью будет от 1 до 3 градусов мороза.Синоптик отметил, что не стоит ждать и традиционной жары в мае. По его словам, после Пасхи (2 мая) будет не одна волна похолодания.Новости Украины - Сегодня, 16:00 153

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