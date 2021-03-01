Два военнослужащих ВСУ дезертировали с оружием в районе Новотошковского – Народная милиция

Двое военнослужащих ВСУ дезертировали с оружием из расположения одной из бригад, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"20 марта в 1-м батальоне 14-й бригады в районе населенного пункта Новотошковское самовольно покинули позицию со штатным оружием двое военнослужащих", – рассказал он.

Осадчий добавил, что "командиром батальона совместно с сотрудниками национальной полиции проводятся розыскные мероприятия, объявлен план "Перехват".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

21 марта — Луганск