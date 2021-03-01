Бойцы ВСУ отказались оборудовать позиции, опасаясь украинских мин – Народная милиция

Военнослужащие одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"), отказались проводить работы по инженерному оборудованию позиций в Счастье из-за опасности подрыва на украинских минах. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Нам стало известно, что 19 марта боевики 1-го дшб (десантно-штурмового батальона) 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отказались от проведения работ по инженерному оборудованию позиций на переднем крае в населенном пункте Счастье, мотивируя отказ боязнью подорваться на ранее установленных саперами соединения противопехотных минах ПМН-2", – рассказал он.

Осадчий добавил, что "командир бригады (полковник Сергей) Войченко лично прибыл на позиции 1-го дшб с целью проведения разбирательства и замены личного состава".

Ранее представитель Народной милиции сообщал, что военнослужащие инженерной роты одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения "ООС", отказались проводить разведку местности, боясь подорваться на украинских минах.

В пресс-службе оборонного ведомства Республики сообщали, что украинские мины с июля по середину марта 2021 года унесли жизни 53 военнослужащих ОТГ ВСУ "Север".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 марта — Луганск