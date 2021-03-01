Опрокинувшаяся при разгрузке САУ насмерть придавила двух бойцов ВСУ – Народная милиция

Два военнослужащих ВСУ погибли, попав под опрокинувшуюся при разгрузке самоходную артиллерийскую установку (САУ). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"20 марта в ходе разгрузки техники на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное произошло опрокидывание САУ, в результате которого получили несовместимые с жизнью травмы двое военнослужащих", – рассказал он.

Осадчий добавил, что "с целью недопущения утечки информации о данном происшествии на железнодорожную станцию прибыли сотрудники СБУ".

"У очевидцев происшествия взята подписка о неразглашении, а также у всех работников станции изъяты мобильные телефоны. На данный момент на железнодорожную станцию ограничен доступ, а также задействованы средства (радиоэлектронной борьбы) РЭБ для исключения фиксации (беспилотными летательными аппаратами) БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – отметил представитель Народной милиции.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

21 марта — Луганск