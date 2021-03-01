Удары авиации ВКС РФ уничтожили базу подготовки террористов в Сирии

Дислоцированные в Сирии ВС России продолжают работу по чистке арабской республики от террористов.Очередная атака на базу боевиков произошла в Идлибе. Мощный авиаудар ВКС РФ попал на видео.Как сообщает издание «Русская весна», силы ВКС России уничтожили узел связи, который террористы создали при помощи зарубежных спецслужб. При помощи данного объекта боевики координировали действия подконтрольных формирований на северо-западе САР.По данным издания, удар был нанесен авиабомбой ФАБ-500. В результате взрыва ликвидирован ретранслятор, под огонь и база по подготовке наемников. Уничтожена террористов, которые в тот момент находились недалеко от Маарэт-Эн-Нууман.источник