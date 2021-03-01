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Удары авиации ВКС РФ уничтожили базу подготовки террористов в Сирии

Sergey Сегодня, 18:0032Новости
Удары авиации ВКС РФ уничтожили базу подготовки террористов в Сирии
Дислоцированные в Сирии ВС России продолжают работу по чистке арабской республики от террористов.
Очередная атака на базу боевиков произошла в Идлибе. Мощный авиаудар ВКС РФ попал на видео.
Удары авиации ВКС РФ уничтожили базу подготовки террористов в Сирии

Как сообщает издание «Русская весна», силы ВКС России уничтожили узел связи, который террористы создали при помощи зарубежных спецслужб. При помощи данного объекта боевики координировали действия подконтрольных формирований на северо-западе САР.
По данным издания, удар был нанесен авиабомбой ФАБ-500. В результате взрыва ликвидирован ретранслятор, под огонь и база по подготовке наемников. Уничтожена террористов, которые в тот момент находились недалеко от Маарэт-Эн-Нууман.
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