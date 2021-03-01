Кедми объяснил, как Путин поставил под вопрос существование НАТО

Новая стратегия национальной обороны России может заставить США распустить НАТО. Об этом заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Американское военное и политическое руководство все больше сомневается в целесообразности дальнейшего существования Североатлантического альянса, считает аналитик. Главной причиной этого стал новый основной принцип стратегической обороны России, озвученный президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в 2019 году. Он заявил, что в случае непосредственной военной угрозы РФ нанесет удар не только по территории, с которой выпущены ракеты, но и по центрам принятия решений."Россия перевела весь военный диалог с США в простую формулу: неважно, где и что начинается – отвечать будет Вашингтон. То есть первые выпущенные в ответ ракеты уничтожат американскую территорию", – объяснил Кедми.В подобной ситуации значение Европы как передового американского рубежа против России теряется. Сомнения в целесообразности НАТО усиливает риск военной провокации со стороны русофобских стран (Польша, государства Балтии). Новейшие стратегические системы РФ лишают смысла средства противоракетной обороны (ПРО) США в Восточной Европе, однако Вашингтон вынужден тратить огромные деньги на поддержание их работоспособности и обеспечение европейских контингентов."Американцы пытались построить на севере и юге Европы часть системы ПРО, которая сможет сбивать российские баллистические ракеты на взлете. Одна система стоит на севере недалеко от Норвегии, вторая – на юге, у Средиземного моря. Но Россия создала новые ракеты "Сармат", неуязвимые для этой системы. "Сармат" выходит в атмосферу до того, как вся эта система понимает, что вообще произошло", – заявил Кедми на канале Iton-TV."Сармат" является межконтинентальной баллистической ракетой нового типа, которая в ближайшие годы станет основой Стратегических ядерных сил России. Подробные характеристики комплекса засекречены, но военные эксперты утверждают, что "Сармат" сможет переносить десять обычных ядерных боеголовок, а также три гиперзвуковых блока "Авангард", неуязвимых для американской ПРО.Григорий Егоро