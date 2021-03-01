Юрия Дудя изгнали из Таганрога
Когда летом 2020 года в городе Таганроге появилась новая достопримечательность, портрет Юрия Дудя авторства местного художника Антона Тимченко, я был слегка удивлен. Где Дудь, а где Таганрог? Особенно непонятно было соседство данного изображения с гимназией имени Чехова.
За творчеством Дудя я слежу избирательно, воспринимая его как спортивного комментатора и непримиримого борца с перхотью, который совершенно неожиданно решил что именно он и является совестью нации. Ну да бог с ним, с Дудем, и с его политическими экспериментами. При чем здесь Таганрог?
И вот, текущей весной, Ростовскую область облетела очередная «грустная» новость. Вандалы испортили портрет Дудя, размалевав его чёрной краской. Художник Тимченко несказанно расстроился, его можно понять, а наш и без того противоречивый социум вновь разделился на два лагеря. Одни возмутились поступком вандалов, другие начали успокаивать Тимченко, убеждая его в том, что дело не в его рисунке, а в том, кто на нем запечатлён. Мол уничтожение портрета Дудя, человека с весьма сомнительными качествами, направлено именно против Дудя, и ни в коем случае не против Тимченко и его творчества. Ну а наиболее разумные заявили о том, что ситуацию можно исправить, разместив на стене портрет Чехова, который и жил в Таганроге, и по сути своей является личностью более глобального масштаба. Согласен с ними полностью, потому что портрет Чехова рядом с гимназией имени Чехова, на территории города, в котором родился и жил Чехов, выглядит куда более логичнее портрета Дудя, который в свою очередь наверняка даже не сможет найти Таганрог на карте.
Но вопрос в другом. Как мы смогли так быстро растерять свои базовые ценности? Почему «героями нашего времени» являются не космонавты, военные, ученые, изобретатели и спортсмены, а блогеры, зачастую транслирующие в наш социум сомнительные и чуждые нам модели поведения? Дудь, Моргенштерн, Саша Спилберг – кто и когда решил, что именно эти люди должны и могут формировать общественное мнение и именно с них должны брать пример наши дети? Почему мы так измельчали как нация? Или скажите, что я не прав? Тогда попросту охарактеризуйте общество, которое к светлому будущему ведут именно такие персонажи. Это дно, товарищи, дно. И по-другому охарактеризовать ситуацию, в которой люди спорят о том, кто должен являться символом Таганрога, великий русский писатель Антон Павлович Чехов, или заурядный борец с перхотью Юрий Дудь, у меня попросту язык не поворачивается.
Алексей Зотье
За творчеством Дудя я слежу избирательно, воспринимая его как спортивного комментатора и непримиримого борца с перхотью, который совершенно неожиданно решил что именно он и является совестью нации. Ну да бог с ним, с Дудем, и с его политическими экспериментами. При чем здесь Таганрог?
И вот, текущей весной, Ростовскую область облетела очередная «грустная» новость. Вандалы испортили портрет Дудя, размалевав его чёрной краской. Художник Тимченко несказанно расстроился, его можно понять, а наш и без того противоречивый социум вновь разделился на два лагеря. Одни возмутились поступком вандалов, другие начали успокаивать Тимченко, убеждая его в том, что дело не в его рисунке, а в том, кто на нем запечатлён. Мол уничтожение портрета Дудя, человека с весьма сомнительными качествами, направлено именно против Дудя, и ни в коем случае не против Тимченко и его творчества. Ну а наиболее разумные заявили о том, что ситуацию можно исправить, разместив на стене портрет Чехова, который и жил в Таганроге, и по сути своей является личностью более глобального масштаба. Согласен с ними полностью, потому что портрет Чехова рядом с гимназией имени Чехова, на территории города, в котором родился и жил Чехов, выглядит куда более логичнее портрета Дудя, который в свою очередь наверняка даже не сможет найти Таганрог на карте.
Но вопрос в другом. Как мы смогли так быстро растерять свои базовые ценности? Почему «героями нашего времени» являются не космонавты, военные, ученые, изобретатели и спортсмены, а блогеры, зачастую транслирующие в наш социум сомнительные и чуждые нам модели поведения? Дудь, Моргенштерн, Саша Спилберг – кто и когда решил, что именно эти люди должны и могут формировать общественное мнение и именно с них должны брать пример наши дети? Почему мы так измельчали как нация? Или скажите, что я не прав? Тогда попросту охарактеризуйте общество, которое к светлому будущему ведут именно такие персонажи. Это дно, товарищи, дно. И по-другому охарактеризовать ситуацию, в которой люди спорят о том, кто должен являться символом Таганрога, великий русский писатель Антон Павлович Чехов, или заурядный борец с перхотью Юрий Дудь, у меня попросту язык не поворачивается.
Алексей Зотье
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