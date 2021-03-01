Юрия Дудя изгнали из Таганрога

Когда летом 2020 года в городе Таганроге появилась новая достопримечательность, портрет Юрия Дудя авторства местного художника Антона Тимченко, я был слегка удивлен. Где Дудь, а где Таганрог? Особенно непонятно было соседство данного изображения с гимназией имени Чехова.За творчеством Дудя я слежу избирательно, воспринимая его как спортивного комментатора и непримиримого борца с перхотью, который совершенно неожиданно решил что именно он и является совестью нации. Ну да бог с ним, с Дудем, и с его политическими экспериментами. При чем здесь Таганрог?И вот, текущей весной, Ростовскую область облетела очередная «грустная» новость. Вандалы испортили портрет Дудя, размалевав его чёрной краской. Художник Тимченко несказанно расстроился, его можно понять, а наш и без того противоречивый социум вновь разделился на два лагеря. Одни возмутились поступком вандалов, другие начали успокаивать Тимченко, убеждая его в том, что дело не в его рисунке, а в том, кто на нем запечатлён. Мол уничтожение портрета Дудя, человека с весьма сомнительными качествами, направлено именно против Дудя, и ни в коем случае не против Тимченко и его творчества. Ну а наиболее разумные заявили о том, что ситуацию можно исправить, разместив на стене портрет Чехова, который и жил в Таганроге, и по сути своей является личностью более глобального масштаба. Согласен с ними полностью, потому что портрет Чехова рядом с гимназией имени Чехова, на территории города, в котором родился и жил Чехов, выглядит куда более логичнее портрета Дудя, который в свою очередь наверняка даже не сможет найти Таганрог на карте.Но вопрос в другом. Как мы смогли так быстро растерять свои базовые ценности? Почему «героями нашего времени» являются не космонавты, военные, ученые, изобретатели и спортсмены, а блогеры, зачастую транслирующие в наш социум сомнительные и чуждые нам модели поведения? Дудь, Моргенштерн, Саша Спилберг – кто и когда решил, что именно эти люди должны и могут формировать общественное мнение и именно с них должны брать пример наши дети? Почему мы так измельчали как нация? Или скажите, что я не прав? Тогда попросту охарактеризуйте общество, которое к светлому будущему ведут именно такие персонажи. Это дно, товарищи, дно. И по-другому охарактеризовать ситуацию, в которой люди спорят о том, кто должен являться символом Таганрога, великий русский писатель Антон Павлович Чехов, или заурядный борец с перхотью Юрий Дудь, у меня попросту язык не поворачивается.Алексей Зотье