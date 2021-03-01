Луганские активисты на субботнике отремонтировали площадку в сквере в Большой Вергунке (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" на субботнике благоустроили детскую площадку в сквере имени Ленина в луганском поселке Большая Вергунка. Об этом сообщил депутат Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" Юрий Юров."Сегодня с небезразличными жителями поселка Большая Вергунка возобновили работы по благоустройству площадки в поселковом сквере имени Ленина. Установили брусья, столик и лавочки в беседке", – рассказал он.Юров уточнил, что "металл и доски для всех ремонтных работ собрали по дворам сами жители"."Добровольцы провели сварочные и бетонные работы. Красить все это будем, как только еще потеплеет, через две недели", – добавил депутат.21 марта — Луганск