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Луганские активисты на субботнике отремонтировали площадку в сквере в Большой Вергунке (ФОТО)

root Сегодня, 20:000Новости
Луганские активисты на субботнике отремонтировали площадку в сквере в Большой Вергунке (ФОТО)


Луганские активисты на субботнике отремонтировали площадку в сквере в Большой Вергунке (ФОТО)


Луганские активисты на субботнике отремонтировали площадку в сквере в Большой Вергунке (ФОТО)


Луганские активисты на субботнике отремонтировали площадку в сквере в Большой Вергунке (ФОТО)






Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" на субботнике благоустроили детскую площадку в сквере имени Ленина в луганском поселке Большая Вергунка. Об этом сообщил депутат Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" Юрий Юров.
"Сегодня с небезразличными жителями поселка Большая Вергунка возобновили работы по благоустройству площадки в поселковом сквере имени Ленина. Установили брусья, столик и лавочки в беседке", – рассказал он.
Юров уточнил, что "металл и доски для всех ремонтных работ собрали по дворам сами жители".
"Добровольцы провели сварочные и бетонные работы. Красить все это будем, как только еще потеплеет, через две недели", – добавил депутат.
21 марта — Луганск

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